Marta Cavalli klopt Annemiek van Vleuten in de Waalse Pijl

Marta Cavalli heeft na de Amstel Gold Race ook de Waalse Pijl voor vrouwen gewonnen. Nadat een klein groepje de voet van de Muur van Hoei bereikte, toonde de Italiaanse zich op de loeisteile beklimming de sterkste. In de laatste honderd meter stak ze Annemiek van Vleuten voorbij. Demi Vollering werd derde.

Na zeven overwinningen op een rij voor Anna van der Breggen, die eind vorig jaar haar fiets aan de haak hing, werd er vandaag opzoek gegaan naar een nieuwe winnares in de Waalse Pijl. Starten deden de rensters in Hoei, maar de gelijknamige muur (1,2 km aan 10,4%) werd niet gelijk bedwongen. Pas na 71,1 kilometer zouden ze hier voor het eerst bovenkomen. Vanaf dat punt wachtten nog twee lokale rondes met ook de Côte de Cherave (1,4 km aan 7,9%) en de Côte d’Ereffe (2 km aan 5,8%).

Zes rensters voorop

Vanuit het vertrek waren er veel vrouwen die er vandoor probeerden te gaan. In eerste instantie slaagde niemand hier echter in. Pas na ruim dertig van de 133,4 kilometer kregen drie rensters wat voorsprong. Katia Ragusa (Liv Racing Xstra), die aanvankelijk solo op kop reed, kreeg het gezelschap van Anastasia Carbonari (Valcar-Travel & Service) en de Nederlandse Kylie Waterreus (Lotto Soudal Ladies). Niet veel later maakten ook Federica Piergiovanni (Valcar-Travel & Service), Pauline Allin (Arkéa) en Silvia Zanardi (Bepink) nog de sprong, waardoor we een zestal voorop hadden.

De zes reden een voorsprong van een kleine twee minuten bijeen. Toen ze voor de eerste keer begonnen aan de Muur van Hoei was daar nog ruim één minuut van over. Bovenop had Zanardi een kleine voorsprong op vier van haar medevluchters, alleen Waterreus had moeten afhaken. Daarna, op de Côte d’Ereffe, kwam er voor het eerst actie in het peloton. Onder andere Lucinda Brand was actief van voren.

Nieuwe kopgroep

Uiteindelijk zat Brand echter niet mee, toen tien rensters wegreden. Anna Shackley (SD Worx), Alena Amialiusik, Elise Chabbey (beiden Canyon//Sram), Leah Thomas (Trek-Segafredo), Jelena Eric (Movistar), Esmée Peperkamp (Team DSM), Amanda Spratt (BikeExchange-Jayco), Anouska Koster (Jumbo-Visma), Krista Doebel-Hickock (EF Education-Tibco-SVB) en Yara Kastelijn (Plantur-Pura) voegden zich na een tijdje bij de vijf overgebleven vluchtsters, die bij de tweede keer Côte de Cherave allen over boord gingen. Tien rensters bleven vooraan over.

De voorsprong van de kopgroep liep op tot bijna twee minuten, maar door toedoen van FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope slonk het gat in de slotronde weer. Brodie Chapman en de Frans kampioene Evita Muzic deden het werk voor de kopvrouw van de Franse formatie: Marta Cavalli. Ook het Movistar van Annemiek van Vleuten droeg een steentje bij, onder andere in de persoon van Jelena Eric, die zich op een gegeven moment uit liet zakken uit de kopgroep. Ashleigh Moolman (SD Worx) was ondertussen lekgereden, maar op de Côte d’Ereffe kon de Zuid-Afrikaanse terugkeren.

De Muur van Hoei

De negen overgebleven vrouwen in de kopgroep leken de Côte de Cherave alweer gegrepen te worden, maar door een versnelling van Kastelijn werd de hergroepering nog even uitgesteld. Koster was uiteindelijk degene die het langst vooruit bleef. De Friezin werd net voor de top gegrepen door een sterk uitgedund peloton, waar Katarzyna Niewiadoma had moeten passen. Moolman zat er wel bij en trok door, maar Annemiek van Vleuten was attent. Met klein groepje werd koers gezet richting de Muur van Hoei.

Maar nog voordat de voet bereikt was, werd er alweer aangevallen. Niamh Fisher-Black (SD Worx) ging er vandoor en kreeg Kastelijn en Liane Lippert (Team DSM) met zich mee. Nadat ook Arlenis Sierra (Movistar) de sprong maakte, kwam alles echter weer bij elkaar en kon de Muur beginnen. Movistar voerde het tempo op, waarna Van Vleuten op kop kwam. De Nederlandse bleef de hele klim op kop rijden, terwijl vrijwel iedereen moest lossen. Alleen Cavalli kon bijblijven.

De Italiaanse wachtte tot de laatste honderd meter en passeerde Van Vleuten toen. Laatstgenoemde werd tweede, voor Demi Vollering. Voor de 24-jarige Cavalli was het de tweede zege van het seizoen, nadat ze eerder ook al de Amstel Gold Race op haar naam schreef.