Balsamo veruit de snelste in slotrit Ceratizit Challenge, Van Vleuten eindwinnares

De slotetappe in de Ceratizit Challenge by La Vuelta is gewonnen door Elisa Balsamo. De wereldkampioene van Trek-Segafredo bleek in het centrum van Madrid veruit de snelste in de eindsprint, voor Lotte Kopecky. Annemiek van Vleuten kwam niet meer in de problemen, mag zich eindwinnares noemen en voltooide een unieke trilogie.

De slotetappe is de rit waar het ooit allemaal mee begon. In Madrid, waar in 2005 Regina Schleicher en Karin Thürig tot wereldkampioenes werden gekroond, moesten de rensters tot besluit van deze Ceratizit Challenge bijna honderd kilometer rondjes draaien. De verwachting was dat deze etappe zou uitdraaien op een sprint. Op het verder niet al te interessante parcours lagen valpartijen wel op de loer, zeker in de finale met meerdere terugdraaiende bochten. Het was met andere woorden oppassen geblazen voor de rensters.

Vroege vlucht kleurt Nederlands

Met Annemiek van Vleuten in de leiderstrui werd het peloton rond het middaguur losgelaten voor de bijna honderd kilometer lange slotrit. Na de eerste schermutselingen slaagden vier rensters erin om een veelbelovende voorsprong uit te bouwen. Ex-schaatsster Karlijn Achtereekte (Jumbo-Visma), Sara Poidevin (EF Education-TIBCO-SVB), Sandra Alonso (Ceratizit-WNT Pro Cycling) en Nina Buijsman (Human Powered Health) sloegen de handen ineen en kozen het ruime sop. Het peloton liet begaan, maar liet de voorsprong zeker niet al te hoog oplopen.

Met nog 22 kilometer te gaan, op vier rondes van het einde, verdedigden de vier koploopsters nog een voorsprong van een halve minuut. Niet veel later werd het peloton opgeschrikt door een valpartij van onder meer de snelle Maria Giulia Confalonieri, maar de gevallen rensters konden hun weg weer vervolgen. Het was in de daaropvolgende kilometers wachten op de hergroepering en die kwam er binnen de laatste tien kilometer. In de voorbereiding op de sprint probeerden meerdere teams de treintjes zo goed mogelijk op de rails te zetten.

Ondanks enkele late uitvallen van onder meer BikeExchange-Jayco en EF Education-TIBCO-SVB, denderden we met een compact peloton richting de vod van de laatste kilometer. Marlen Reusser zette zich met nog goed vier kilometer te gaan op kop en de Zwitserse tijdrijdster van SD Worx reed een strak tempo in dienst van haar sprintster Lotte Kopecky. Movistar had echter andere plannen en nam het commando over bij het ingaan van de laatste drie kilometer. De Spaanse formatie hoopte met de rappe Deense Emma Norsgaard een rol van betekenis te spelen in de sprint.

Balsamo veruit de snelste in eindsprint

SD Worx kende echter de betere timing en nam over in de laatste kilometer, maar Demi Vollering kwam als laatste schakel in de sprinttrein net iets te vroeg op kop. Trek-Segafredo profiteerde, Elisa Longo Borghini schoot naar voren en pakte plots enkele meters. De Italiaanse leek heel even op weg naar een verrassende zege, maar de finish lag toch iets te ver en haar ploeggenote Balsamo moest nog aan haar sprint beginnen. De wereldkampioene ging op het juiste moment aan en snelde op overtuigende wijze naar haar tiende seizoenszege. Kopecky werd op meerdere fietslengtes tweede, Marta Bastianelli was derde.

Van Vleuten kwam veilig in de buik van het peloton over de finish en dus is een unieke trilogie een feit: na de Giro d’Italia Donne en de Tour de France Femmes is er nu ook de eindzege in de Ceratizit Challenge by La Vuelta in 2022.