Annemiek van Vleuten wint Giro d’Italia Donne voor derde keer

Annemiek van Vleuten heeft voor de derde keer de Giro d’Italia Donne gewonnen. De Nederlandse klassementsrenster van Movistar bleef in de slotrit naar Padova uit de problemen en trok zo de eindzege naar zich toe. De ritwinst na een vlakke laatste etappe van 90,5 kilometer ging naar Chiara Consonni.

In de beginfase van deze vlakke laatste etappe werd meermaals aangevallen, maar geen enkele kopgroep kreeg de ruimte. Krista Doebel-Hickock (EF Education-TIBCO-SVB) en Alessia Vigilia (Top Girls Fassa Bortolo) hadden 50 kilometer voor de meet meer geluk. Zij pakten een voorsprong van ruim een minuut op het peloton. Daar waren het Team DSM, Trek-Segafredo, Movistar en Canyon-SRAM die de achtervolging leidden.

Die ploegen brachten het verschil terug tot onder de minuut. Vier kilometer voor de finish werden Doebel-Hickock en Vigilia ingerekend, waarna het aan de sprintersploegen was. Topfavorieten Elisa Balsamo, Charlotte Kool en Lotte Kopecky kwamen er niet aan te pas. Zij werden verrast door Chiara Consonni en Rachele Barbieri, die er een spannend duel van maakten. Consonni was uiteindelijk de snelste, voor Barbieri en Emma Norsgaard.

De leidende positie in het algemeen klassement van Annemiek van Vleuten kwam niet meer in gevaar. De kopvrouw van Movistar mocht daardoor, na 2018 en 2019, voor de derde keer in haar carrière de eindzege in de Giro d’Italia Donne op haar palmares bijschrijven.