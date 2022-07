Annemiek van Vleuten wint op La Planche en grijpt historische eindzege Tour de France Femmes

Annemiek van Vleuten heeft historie geschreven door de opnieuw geïntroduceerde Tour de France Femmes te winnen. De Nederlandse topfavoriete van Movistar zette in de laatste etappe, met aankomst op de zware La Super Planche des Belles Filles, de puntjes op de i door de slotrit te winnen ín de gele trui. Achter Van Vleuten stelde Demi Vollering (SD Worx) haar tweede plaats veilig in de rituitslag en het eindklassement, terwijl ze ook de bolletjestrui won.

De openingsfase van de etappe ging aan een flink tempo. Op papier leek de aanloop naar de drie beklimmingen van de dag vlak, maar dat viel vies tegen. Al vroeg in de rit werd een grote groep gelosten gemeld op een van de oplopende stroken, met daarbij rensters als Lotte Kopecky, Chantal van den Broek-Blaak en Marit Raaijmakers. Dit gebeurde onder de werken van FDJ-Suez-Futuroscope, terwijl ook Movistar op kop reed.

Grote kopgroep rijdt weg na eerste klim

Nog voor de tussensprint in Faucogny et la Mer, waar Maria Giulia Confalonieri als eerste passeerde, kwam de groep met gelosten weer terug, maar daarna wachtte meteen de Côte d’Esmouilières (2,3 km aan 8,5%). Daar probeerde Rachel Neylan te ontsnappen, maar zij kwam niet weg. Het peloton werd namelijk flink uitgedund en Demi Vollering sprintte op de top naar de bergpunten.

Kort na de top reed een tiental weg uit het peloton, met onder meer Nederlands kampioene Riejanne Markus, Yara Kastelijn, Pauliena Rooijakkers, Mavi Garcia, Leah Thomas, Grace Brown, Liane Lippert en Elise Chabbey. Daarvan waren Garcia (op 12.06 minuut van de gele trui) en Chabbey (op 12.24) het best geplaatst. Leidster Van Vleuten vond dat allemaal prima en liet de kopgroep, en nog wat andere tegenaanvalsters, ruim een minuut wegrijden.

SD Worx gaat rijden na pech Van Vleuten

Nog voor de Ballon d’Alsace (8,7 km aan 6,9%) was er pech voor Van Vleuten, die van fiets moest wisselen en flink moest achtervolgen. Er was namelijk een breuk in het peloton en SD Worx profiteerde van het pechmoment door tempo te maken. Het verschil was even 45 seconden, maar Van Vleuten wist op de eerste flanken van Ballon d’Alsace het gat ogenschijnlijk simpel te dichten.

Op de klim spatte de koers vooraan en bij de favorieten uit elkaar, maar Van Vleuten – die in totaal vier keer van fiets wisselde – hield wel de controle in handen. Ook enkele versnellingen van Demi Vollering wist ze te counteren. Daardoor kon de kopgroep met 1.10 minuut voorsprong over de top van Ballon d’Alsace te komen. Die groep hield de voorsprong vast in de vallei richting de voet van La Planche des Belles Filles, al was er vlak voor de klim ook wat onenigheid.

Alles komt bijeen op de slotklim

Markus, Lippert, Chabbey, Rooijakkers, García, Kastelijn, Brown, Krista Doebel-Hickock, Paula Andrea Patiño begonnen uiteindelijk met een kleine halve minuut voorsprong aan de steile slotklim van 7 kilometer aan 8,7%, waardoor de verschillen weer te overzien waren.

Rooijakkers besloot meteen aan de voet te demarreren vanuit de kopgroep en daarmee maakte ze het Spaans kampioene Garcia moeilijk. Maar in de achtergrond besloot Van Vleuten zes kilometer onder de top te versnellen. Ze sprong naar ploeggenote Patiño, die flink tempo maakte en zo Van Vleuten lanceerde. Vollering koos voor haar eigen tempo en had de grootste moeite om de gele trui te volgen.

Er staat geen maat op Van Vleuten

Van Vleuten ging op en over de laatste vluchters, waarna ze was begonnen aan een solo van 5,3 kilometer. Achter haar hield Vollering knap stand. De draagster van de bergtrui hield het verschil lang rond de 20 seconden, terwijl de groep daarachter steeds meer terrein verloor. Dichterbij Van Vleuten kwamen Vollering en de andere favorieten echter niet.

Met 35 seconden voorsprong op Vollering en 1.45 minuut voorsprong op de groep-Niewiadoma begon de geletruidraagster aan de laatste anderhalve kilometer, waarvan de laatste kilometer ook nog eens ongeasfalteerd was en stroken tot 24% (!) kende.

Van Vleuten kende geen slecht moment meer op het gravel en wist met grote overmacht haar tweede etappe op rij te winnen. Het was de volgende kers op een al heel lekkere slagroomtaart, want ze stelde daarmee ook de eindzege in de Tour de France Femmes veilig. Vollering volgde 30 seconden later op de top van La Planche.

Niewiadoma derde in het eindklassement

De strijd om de laatste podiumplaats was ook nog spannend. Kasia Niewiadoma moest Juliette Labous, Cecilie Uttrup Ludwig, Silvia Persico en Elisa Longo Borghini achter zich houden. Van dat groepje haakte Ludwig het eerst af op La Planche des Belles Filles, waarna het uitdraaide op een sprint in de laatste, loeisteile 300 meter. Persico wist met een knappe versnelling derde te worden in de rit, maar het was Niewiadoma die vierde werd en zo derde werd in het eindklassement.