WK 2022: Annemiek van Vleuten komt zwaar ten val bij start Mixed Relay

De Mixed Relay is voor Nederland uitgedraaid op een totale deceptie. Nadat Bauke Mollema bij de mannen al vroeg moest afhaken met kettingproblemen, kwam Annemiek van Vleuten bij de vrouwen vlak na de start zwaar ten val.

Nederland ging met grote ambities van start in de gemengde ploegentijdrit, maar verloor al snel het zicht op de wereldtitel. Doordat Mollema al vroeg kettingproblemen kreeg, moesten Daan Hoole en Mathieu van der Poel samen verder.

Nadat hun deel van de tijdrit erop zat, gingen Van Vleuten, Ellen van Dijk en Riejanne Markus van start. Net na het afrijden van het startpodium klapte Van Vleuten hard tegen de grond. Wat de val veroorzaakte is op dit moment niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk schoot ze uit haar pedaal.

What a disaster 🤯 was the tire bad glued on the wheel or what?! @AvVleuten @KNWU #Wollongong2022 pic.twitter.com/otv5UmcnyX

— Chasse-Patate (@ChassePatate3) September 21, 2022