Annemiek van Vleuten soleert naar de zege in Luik-Bastenaken-Luik

Annemiek van Vleuten heeft voor de tweede keer in haar carrière Luik-Bastenaken-Luik op haar erelijst bijgeschreven. De Nederlandse van Movistar reed weg op de Côte de la Roche-aux-Faucons, de laatste scherprechter van de dag, en soleerde vervolgens naar de overwinning. Grace Brown eindigde als tweede, Demi Vollering werd derde.

Wie al eens heeft gefietst in het gebied tussen Luik en Bastenaken weet dat biljartvlakke wegen er weinig voorkomen. Het was dan ook niet verwonderlijk dat er een zeer heuvelachtige route lag te wachten op het peloton. Met een afstand van 142,1 kilometer was het bovendien de langste editie ooit. Onderweg kregen de rensters de Côte de Mont-le-Soie, Côte de Wanne, Haute-Levée, Col du Rosier en Côte de Desnié voor de wielen geschoven en in de finale moest het dan gebeuren op de flanken van de mythische Col de la Redoute of de zeer pittige Côte de la Roche-aux-Faucons.

Maar eerst moesten de renners nog vertrekken vanuit Bastenaken voor de zesde editie van Luik-Bastenaken-Luik voor vrouwen. Onder droge maar tevens bewolkte omstandigheden begonnen de rensters aan de laatste voorjaarsklassieker van 2022. Er werd van bij de start aangevallen, maar de eerste vluchtpogingen werden vakkundig in de kiem gesmoord. De eerste succesvolle aanval kwam op naam van Tamara Dronova-Balabolina (Roland Cogeas Edelweiss) en zij kreeg het gezelschap van Katia Ragusa (Liv Racing). Deze twee rensters reden even voor het peloton uit, maar werden al snel weer tot de orde geroepen.

Sterke vluchtgroep met Reusser en Spratt

Magdeleine Vallieres (EF Education-Tibco-SVB), Jeanne Korevaar (Liv Racing), Quinty Ton (Liv Racing) en Flora Perkins (Le Col-Wahoo) wisten vervolgens een nieuwe vlucht op poten te zetten. Het peloton liet nu wel écht begaan en zo begonnen de vier koploopsters met een voorsprong van anderhalve minuut aan de Côte de Mont-Le-Soie, de eerste beklimming van de dag. Dit bleek voor het peloton het moment om wat aan de achterstand te doen. Op de Côte de la Haute-Levée, de derde klim op het parcours, werden de vier vluchters weer bijgehaald en was de hergroepering een feit.

Op de Col du Rosier, de volgende potentiële scherprechter in Luik-Bastenaken-Luik, wisten acht sterke rensters zich los te maken van het peloton. Met Amanda Spratt (BikeExchange-Jayco), Marlen Reusser (SD Worx), Sara Martín (Movistar), Soraya Paladin (Canyon-SRAM), Leah Thomas (Trek-Segafredo), Evita Muzic (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope), Leah Kirchmann (DSM) en Clara Honsinger (EF Education-Tibco-SVB) was er veel kwaliteit van voren, en dus gingen in het peloton alle alarmbellen af. In de grote groep was het aan Jumbo-Visma en UAE Team ADQ om de kastanjes uit het vuur te halen.

Van Vleuten trekt door op de Redoute

De acht vluchters begonnen met een minuut voorsprong aan de voet van de iconische Col de la Redoute, maar deze voorsprong smolt na een versnelling van Ashleigh Moolman-Pasio als sneeuw voor de zon. De Zuid-Afrikaanse besloot in haar laatste Luik-Bastenaken-Luik het tempo te bepalen in de groep der favorieten en wist zo de groep uiteen te scheuren. Een attente Van Vleuten zat op het wiel en besloot op een gegeven moment zelf aan de boom te schudden. Met een machtige versnelling wist de kopvrouw van Movistar haar laatste concurrentes uit het wiel te kletsen: Vollering en Cavalli moesten passen.

Van Vleuten zag het gebeuren en trok nog maar een keer door. De inmiddels 39-jarige Nederlandse, op jacht naar haar tweede zege in Luik, moest op de top alleen nog het gezelschap van Reusser dulden. De Zwitserse bleek nog wat energie in de tank te hebben en haakte haar wagonnetje aan op de steilste flanken van de Redoute. Dit was slecht nieuws voor Van Vleuten, aangezien Reusser in de kilometers naar de Côte de la Roche-aux Faucons niet van plan was om mee te werken. De reden: in de achtervolgende groep zaten nog twee rensters van SD Worx, met Vollering en Moolman-Pasio.

Brown profiteert van moment van vertwijfeling

Van Vleuten zat met andere woorden wat gevangen, maar liet zich op het eerste gezicht niet gek maken en bleef aanvankelijk doorrijden. Dit was echter van vrij korte duur en met nog iets meer dan twintig kilometer te gaan wist de achtervolgende groep (van ruim tien rensters) weer aan te sluiten. Wat volgde was een moment van vertwijfeling tussen de toppers en dit bleek hét moment voor Grace Brown om te versnellen. De Australische, twee jaar geleden nog tweede in Luik-Bastenaken-Luik, ging ervandoor en wist binnen een mum van tijd twintig seconden uit te lopen op de eerste elitegroep, met daarin Van Vleuten en Vollering.

Door het werk van de beresterke Reusser bleef het verschil in de kilometers voor de Roche-aux-Faucons schommelen rond de twintig seconden, wat voor Brown niet toereikend bleek voor de overwinning. Op de steile pentes van de ‘Valkenrots’ trok Van Vleuten voor een zoveelste keer door. Moolman-Pasio, Cavalli en Vollering wisten een eerste demarrage nog wel te beantwoorden, maar een nieuwe versnelling van Van Vleuten bleek er toch te veel aan. Laatstgenoemde leek vertrokken voor een succesvolle solo, al bleven de verschillen nog wel speelbaar op de top van de Roche-aux-Faucons.

Van Vleuten rijdt weg op de Roche-aux-Faucons

De rensters kregen echter nog wel de lastige uitloper van de Roche-aux-Faucons voor de wielen geschoven. Van Vleuten moest alles uit de kast halen om haar voorsprong te vergroten op een groepje met daarin Moolman-Pasio, Vollering, Cavalli, Brown en Longo Borghini. De renster van Movistar wist seconde voor seconde uit te lopen op de eerste achtervolgsters en begon met twintig tellen voorsprong aan de laatste tien kilometer. Wat de achtervolgsters ook probeerden in de finale, ze kwamen geen sikkepit dichter op Van Vleuten. Die laatste wist nog een ferme tijdrit uit haar benen te persen en bleef uit de greep van haar concurrenten.

Sterker, Van Vleuten liep alsmaar verder uit en had aan de finish alle tijd om van haar zege te genieten. Met een tweede zege in LBL evenaart ze ook nog eens het record van haar gewezen rivaal Anna van der Breggen, die eveneens twee keer op de erelijst staat van de Belgische klassieker. De sprint voor de tweede plaats werd gewonnen door Brown, voor Vollering, Moolman-Pasio en Longo Borghini.