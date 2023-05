Giro 2023: Dit was etappe 9 naar Cesena – Zelfkritische Evenepoel wint na secondenspel

De eerste volledige koersweek van de Giro d’Italia sloot af met een individuele tijdrit. Een belangrijke afspraak voor de klassementsrenners, want in de 35 kilometer tussen Savignano sul Rubicone en Cesena konden flinke verschillen gemaakt worden. Is dat ook gebeurd? WielerFlits praat je helemaal bij.

De eerste richttijd kwam op naam van Michael Hepburn. Hij stond lang aan de leiding, maar op een gegeven moment mocht Bauke Mollema zijn plekje op de hot seat overnemen. De Nederlander werd op zijn beurt afgelost door Bruno Armirail, die daarna het stokje doorgaf aan zijn ploeggenoot Stefan Küng. De Zwitser zag uiteindelijk Tao Geoghegan Hart zijn tijd verbeteren, maar ook de Brit kon niet lang genieten van zijn koppositie.

Hart werd onttroond door die ander kopman van INEOS Grenadiers, Geraint Thomas. Laatstgenoemde maakte kans op de dagzege, want na een sterk begin verloor topfavoriet Remco Evenepoel alsmaar meer van zijn pluimen. In de laatste kilometers herstelde de kopman van Soudal Quick-Step zich echter weer enigszins. Hij wist Thomas met één seconde te verslaan en zo de dagzege uit de brand te slepen. Ook heroverde Evenepoel het roze, dat de afgelopen dagen om de schouders hing van Andreas Leknessund. Thomas, Hart en Roglic staan nog wel binnen de minuut.

Reacties

Remco Evenepoel: “Ik heb het denk ik niet goed ingedeeld. Ik startte veel te snel. Mijn tweede deel was heel slecht. Na het technische deel in Cesena vond ik mijn benen wat terug, omdat ik wat kon herstellen. Ik denk dat mijn eerste deel heel goed was.” (flashinterview)

Primož Roglič: "Ik heb de uitslagen gezien en het ziet er wel goed uit. Remco staat in zijn eentje een beetje voor, en dan staan wij daar met zijn drieën. Dat wordt nog interessant de komende weken." (Eurosport)

Tao Geoghegan Hart: "Er zijn nieuwe UCI-regels en die helpen mij. Ik voel mij daardoor meer comfortabel op de tijdritfiets. Dat is beter dan de afgelopen jaren. En als je goed in vorm bent, dan kan je ook altijd een goede tijdrit rijden." (Eurosport)

Geraint Thomas: "Het is mooi om te zien dat ik beter aan het worden ben. Maar het doet pijn als je zo dicht bij de zege bent… Het is denk ik mijn vierde tweede plaats in een tijdrit in de Giro. Na twee keer in 2012 en een keer in 2017, en nu hier weer. En het waren maar een paar seconden." (INEOS Grenadiers)

Stefan Küng: ""Wat kan ik zeggen? Het is de story of my life. Ik zit er altijd net naast. Het droogde wat op voor de favorieten, dat hielp niet mee. Maar dat kan ik niet als excuus noemen. Het was niet genoeg, alweer. Heel frustrerend. Het is altijd zo close. Meer kan ik niet zeggen…" (Eurosport)

Bauke Mollema: "Ik had best goede power, maar het was lastig in de regen met alle bochten en rotondes. Het was daardoor wel een beetje link. Ik had het idee dat ik soms sneller erdoor had gekund, maar denk wel dat ik een redelijke tijdrit heb gereden" (Eurosport)

Bijzonderheden

De twijfels en de zelfkritiek van Remco Evenepoel over de indeling van zijn tijdrit blijven toch hangen. Hij schoot uit de startblokken en leek op weg naar een nieuwe overtuigende tijdritzege, maar kreeg daar de rekening van gepresenteerd. Desondanks herpakte hij zich in de finale, waardoor hij Thomas nipt kon voorblijven in de daguitslag. Ook gaf Evenepoel na afloop aan tóch nog last te hebben van zijn valpartijen, een paar dagen terug.

Mede door de ‘slechte’ indeling van de tijdrit van Evenepoel ligt de strijd om het algemeen klassement nog helemaal open. Het draaide uit op een secondenspel en dus staan Thomas, Roglič en Hart binnen 50 seconden van het roze. Daarbij ook twee man van INEOS Grenadiers, dat Sivakov, Arensman en De Plus ook nog binnen drie en een halve minuut heeft staan.

De dag van maandag

