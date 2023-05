Giro 2023: Remco Evenepoel wint spannende tijdrit in Cesena en herovert roze trui

Remco Evenepoel heeft met de grootst mogelijke moeite de macht gegrepen in de Giro d’Italia. In de negende etappe, een individuele beproeving van 35 kilometer naar Cesena, was de Belgische kopman van Soudal Quick-Step slechts één seconde sneller dan een verrassende Geraint Thomas. Tao Geoghegan Hart was derde op twee seconden en Primož Roglič zesde op 17 seconden. Evenepoel grijpt naast de ritzege ook de roze trui.

In de stromende regen gingen even na 13.00 uur de eerste renners van start op het 35 kilometer lange parcours tussen Savignano sul Rubicone en Cesena. Veljko Stojnić was de eerste starter, maar niet de eerste finisher. Dat was Daan Hoole die twee minuten later gestart was, maar een tijd van 44.47 minuut neerzette.

Armirail en Küng sneller dan Mollema

Hardrijder Michael Hepburn meldde zich vervolgens in de hot seat met een richttijd van 42.37, maar voor de echte richttijden was het wachten op specialisten als Brandon McNulty en Stefan Küng. Of op Bauke Mollema, die 14 seconden onder de tijd van Hepburn dook. De Nederlands kampioen was zelfs nipt sneller dan McNulty.

Naarmate de middag vorderde werd de weg wat droger. Dat zorgde er mede voor dat Bruno Armirail een nieuwe toptijd neerzette in Cesena. De Franse tijdritkampioen klokte 41.32 en was daarmee bijna een minuut sneller dan Mollema, maar Küng overklaste hem meteen met 41.28. Dat stond gelijk aan een gemiddelde snelheid van 50,6 km/h.

Evenepoel vliegt, Hart en Thomas sterk

Vervolgens was het uitkijken naar de klassementsrenners. Thymen Arensman zette een knappe 41.48 neer, waarmee hij op dat moment derde was, kort na Küng en Armirail. Maar de meeste ogen waren gericht op INEOS-kopmannen Tao Geoghegan Hart en Geraint Thomas en natuurlijk Primoz Roglic en Remco Evenepoel.

Bij het eerste tussenpunt na 13 kilometer waren de verschillen al groot. Evenepoel had op dat punt al elf seconden voorsprong op Thomas, veertien op Hart en al 31 seconden (!) op Roglic. De Belgische kampioen pakte daar ook al virtueel de roze trui over, want Andreas Leknessund volgde al snel op grote achterstand van Evenepoel.

Spanning neemt toe

Na 23,1 kilometer lag het tweede tussenpunt van de dag en na 29 kilometer het derde meetpunt. Daar lieten Thomas en Hart opnieuw zien dat ze in topvorm verkeren, door snellere tussentijden te noteren dan Küng. Opvallend was dat Evenepoel aan het tweede punt wat van zijn voorsprong verloor, terwijl Roglič juist tijd goed maakte. Hadden de grote favorieten gekozen voor een andere opbouw?

Ja, want Roglič wist aan het derde tussenpunt nog wat van zijn achterstand in te lopen. Hij volgde daar op 23 seconden van Thomas, die op dat punt de snelste tijd had neergezet. Evenepoel verloor op zijn beurt weer tijd ten opzichte van de concurrentie; hij klokte op dat laatste tussenpunt zelfs de tweede tijd, nipt achter Thomas.

Kleine verschillen tussen de favorieten

De eerste van de grote favorieten aan de finish in Cesena was Hart, die met een tijd van 41.26 minuut slechts twee seconden sneller was dan Küng. Het verschil met zijn INEOS-ploegmaat Thomas was minimaal, in het voordeel van de Welshman: hij zette 41.25 minuut op de borden en was één seconde sneller dan Hart.

João Almeida, die als nummer drie van het klassement begon aan de tijdrit, reed een prima tijd maar verloor wel ruim een halve minuut ten opzichte van Thomas en Hart. Roglič, die na de start moest vrezen voor veel tijdverlies, reed een sneller laatste deel dan de Britten en strandde op ‘slechts’ 16 seconden van Thomas.

Het was toen wachten op Evenepoel, die zich wel wat herpakte in de laatste zes kilometer. Aan de streep in Cesena was het verschil met Thomas heel, maar dan ook echt heel klein. Eén luttele seconde namelijk, in het voordeel van de Belg, die zo daags voor de eerste rustdag een dubbelslag sloeg. De roze droom van Andreas Leknessund kwam een paar minuten later ten einde. De Noor van Team DSM reed een knappe tijdrit, maar moest het kleinood afstaan aan Evenepoel.

Thomas voorbij Roglič in het klassement

In het nieuwe algemeen klassement leidt Evenepoel nu, na negen dagen, met 45 seconden op Thomas en 47 seconden op Roglič. Hart staat daar ook niet ver vanaf, op 50 seconden van de nieuwe klassementsleider. Almeida is de nummer vijf op 1.07 minuut, in dezelfde tijd als Leknessund. Daarachter volgt alleen Vlasov nog binnen de twee minuten van Evenepoel.