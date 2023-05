Küng is wéér dichtbij ritwinst, maar haalt het wéér net niet: “Story of my life”

Stefan Küng zat een tijdlang in de hot seat tijdens de tweede tijdrit van de Giro d’Italia, maar ging uiteindelijk niet met de zege aan de haal. Hij werd vierde op vier seconden. Net niet dus voor de Zwitser. “Wat kan ik zeggen? Het is de story of my life”, zei hij na afloop tegen Eurosport.

“Ik zit er altijd net naast”, vervolgde Küng. “Het droogde wat op voor de klassementsfavorieten, dat hielp niet mee voor hen. Maar het is een buitensport, dus dat kan ik niet als excuus noemen. Het was niet genoeg, alweer. Heel frustrerend. Het is altijd zo close. Meer kan ik niet zeggen…”

Vorig jaar werd Küng tweede op zowel het EK tijdrijden als het WK tijdrijden. Op het EK gaf hij één seconde toe op zijn landgenoot Stefan Bissegger, op het WK kwam hij drie seconden tekort ten opzichte van de Noor Tobias Foss. Küng was ook al twee keer tweede in een tijdrit van de Tour de France (2017 en 2021).

