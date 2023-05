Dubbel gevoel bij Remco Evenepoel na tijdrit: “Ik startte veel te snel”

Remco Evenepoel heeft na de eerste ook de tweede individuele tijdrit van de Giro d’Italia op zijn naam geschreven. Het verschil met de overige favorieten was ditmaal echter beperkt. “Ik heb het denk ik niet goed ingedeeld”, zei de kopman van Soudal Quick-Step in het flashinterview na afloop.

Bij het eerste tussenpunt klokte Evenepoel veruit de beste tijd, maar daarna verloor hij van zijn pluimen. “Ik startte veel te snel”, aldus de Belgisch kampioen tijdrijden. “Mijn tweede deel was heel slecht. Na het technische deel in Cesena vond ik mijn benen wat terug, omdat ik wat kon herstellen. Ik denk dat mijn eerste deel heel goed was.”

“Het was het pacing plan dat we voor ogen hadden. Maar in het tweede deel, met de tegenwind, voelde ik me niet al te best. Het is niet het best mogelijke resultaat, maar het is weer een ritoverwinning, dus dat is heel mooi. Maar ik denk dat het niet de beste tijdrit was die ik ooit heb gedaan. Ik denk dat we gewoon blij moeten zijn dat we weer de rit hebben gewonnen en dat we het roze hebben. Maar het was heel nipt vandaag.”

Lees ook: Primoz Roglic blij met tijdrit: “Het wordt nog interessant de komende weken”

Evenepoel nam de leiderstrui over van Andreas Leknessund. In het algemeen klassement staat de Belg nu 45 seconden voor Geraint Thomas, terwijl Primoz Roglic tegen een achterstand van 47 seconden aankijkt. “Het is mooi om de bergen in te gaan met deze voorsprong. Natuurlijk zal INEOS Grenadiers plannen hebben om me aan te vallen, maar we hebben een sterk team. We hebben veel vertrouwen. Morgen moet ik goed herstellen, want ik denk dat de afgelopen twee dagen niet mijn beste waren. We moeten goed herstellen en genieten van de zege van vandaag.”

Schade van de valpartijen

Later verscheen Evenepoel ook nog voor de camera van Eurosport. “Ik had op meer gehoopt, maar het is geen PlayStation”, zei hij daar. “Het is ook het einde van de eerste zware week, met slecht weer. Ik ben blij met de ritzege en de roze trui. (…) Ik had net een tand te zwaar. Mijn benen draaiden niet. Misschien had ik iets minder snel moeten starten. Ik had dit ook in de Ronde van Zwitserland. Dat was ook tegen Geraint. Maar een zege is een zege. Dit is heel speciaal. Ik ben blij met de zege, al had ik wel meer tijd willen pakken. Het is een beetje dubbel.”

De eerste week zit erop, wat verwacht Evenepoel van de tweede week? “Er gaan weer sterke kopgroepen wegrijden, maar het is niet de tijd meer om de trui weg te geven. De jongens konden het rustiger aan doen, en ik moet geen tijd verliezen komende week. Het wordt dan een zware slotweek. We moeten er economisch doorheen komen, zonder problemen en valpartijen. De laatste dagen voelde ik de schade nog wel van die valpartijen. Ik moet daar eerst goed van herstellen.”

Lees ook: Giro 2023: Remco Evenepoel wint spannende tijdrit in Cesena en herovert roze trui