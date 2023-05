Tao Geoghegan Hart stijgt door sterke tijdrit: “Ik voelde mij goed, dat is het belangrijkste”

Tao Geoghegan Hart heeft zichzelf een goede dienst bewezen in de negende etappe van de Giro d’Italia. De Britse kopman van INEOS Grenadiers werd verrassend derde in de vlakke tijdrit naar Cesena, op slechts twee seconden van ritwinnaar en roze trui Remco Evenepoel. “Ik voelde mij goed, dat was het belangrijkste”, vertelt Hart aan Eurosport.

De tijdrit werd grotendeels op natte wegen verreden, al droogde de baan ook wat op in de slotfase. “Maar het was lastig om alle bochten goed in te schatten, want je moet risico nemen. Dan voel je altijd dat je ergens wat fout hebt gedaan”, aldus Hart. “Maar dat hoort erbij. Ik ben blij, want morgen is het rustdag.”

Dat de Giro-winnaar van 2020 zo kort eindigt in een vlakke tijdrit, is voor velen verrassend. Voor Hart niet echt. “Er zijn nieuwe UCI-regels en die helpen mij”, legt hij uit. “Ik voel mij daardoor meer comfortabel op de tijdritfiets. Dat is beter dan de afgelopen jaren. En als je goed in vorm bent, dan kan je ook altijd een goede tijdrit rijden.”

In het algemeen klassement staat Hart na de tijdrit vierde, op 50 seconden van de nieuwe leider Remco Evenepoel. Het verschil met nummer twee Geraint Thomas (vijf seconden) en nummer drie Primož Roglič (drie seconden) is dan weer minimaal.

