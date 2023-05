Primoz Roglic blij met tijdrit: “Het wordt nog interessant de komende weken”

Primož Roglič vindt zich na de individuele tijdrit op de negende dag van de Giro d’Italia terug op plek drie in het algemeen klassement. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma werd zesde in de tijdrit en toen hem gevraagd werd of hij blij was met die prestatie, antwoordde hij bevestigend. “Yes”, aldus een lachende Roglič bij Eurosport.

Remco Evenepoel won de tijdrit van 35 kilometer naar Cesena en leidt nu in het klassement, met 45 seconden voorsprong op Geraint Thomas en 47 seconden op Roglič. INEOS Grenadiers heeft met nummer vier Tao Geoghegan Hart, op 50 seconden van Evenepoel, nog een ijzer in het vuur.

“Ik heb de uitslagen gezien en het ziet er wel goed uit”, zegt Roglič over de huidige stand van zaken. “Remco staat in zijn eentje een beetje voor, en dan staan wij daar met zijn drieën. Dat wordt nog interessant de komende weken.”

Dat Roglič in de tijdrit naar Cesena vooral in het eerste deel veel tijd verloor op zijn concurrenten, was volgens ploegleider Marc Reef het plan. Zo kon de Sloveen vanaf daar versnellen. “Ik ben een wat langzame starter en finish beter”, zei Roglič er zelf over met een knipoog.

