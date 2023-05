Bauke Mollema na Giro-tijdrit: “Was lastig en link in de regen”

Bauke Mollema mocht zich even in de hot seat melden tijdens de individuele tijdrit van de Giro d’Italia naar Cesena. De Nederlands tijdritkampioen van Trek-Segafredo werd er daarna weer uitgereden door Bruno Armirail en Stefan Küng. “Helaas zat ik er niet heel lang”, kan Mollema erom lachen.

Mollema werkte de 35 kilometer af in 42.23 minuut, goed voor een gemiddelde snelheid van 49,5 km/h. “Ik had best goede power, maar het was lastig in de regen met alle bochten en rotondes. Het was daardoor wel een beetje link. Ik had het idee dat ik soms sneller erdoor had gekund, maar denk wel dat ik een redelijke tijdrit heb gereden”, vertelde hij tegen Eurosport.

De Nederlander verwacht dat de strijd om de ritzege gaat uitdraaien op een duel der klassementsrenners, ook omdat de weg wat opdroogt. “En het is de vraag of er niemand gaat vallen”, houdt hij een slag om de arm. “Het is wel link en technisch, met kasseitjes. Er is best kans dat er gekke dingen gebeuren, maar ik hoop het niet natuurlijk”, aldus Mollema.