Geraint Thomas baalt van mislopen tijdritzege: “Maar we kunnen nu onze sterkte uitspelen”

Een seconde, dat weerhield Geraint Thomas van een uiterst verrassende overwinning in de tijdrit op de negende dag van de Giro d’Italia. Remco Evenepoel was in Cesena nipt sneller dan de kopman van INEOS Grenadiers, maar Thomas is door die prestatie wel opgeklommen naar de tweede plaats in het algemeen klassement. “Het is mooi om te zien dat ik beter aan het worden ben”, zegt hij op de ploegkanalen.

“Maar het doet pijn als je zo dicht bij de zege bent…”, aldus Thomas over zijn tweede plaats in de daguitslag, op slechts een tel van de nieuwe rozetruidrager. “Het is denk ik mijn vierde tweede plaats in een tijdrit in de Giro. Na twee keer in 2012 en een keer in 2017, en nu hier weer. En het waren maar een paar seconden.”

Toch kan de Welshman ook lachen. “Het is goed om zo goed mee te doen in het klassement, samen met Tao. Dat is goed voor het volgende deel van de koers”, kijkt Thomas al vooruit. Zelf staat hij nu tweede op 45 seconden van Evenepoel en Tao Geoghegan Hart is vierde op 50 seconden van de Belg. En dat is niet alles, want Pavel Sivakov is tiende, Thymen Arensman dertiende en Laurens De Plus veertiende.

“We voelen ons allemaal goed en we rijden alle vijf goed. Hopelijk kunnen we die sterkte nu uitspelen en er iets mee doen”, aldus Thomas, die eerst een rustdag voorgeschoteld krijgt. “Ik ga een kort rondje maken op de fiets, wat uitrusten en mij voorbereiden op het volgende blok.”

Lees ook: Giro 2023: Dit zijn de verschillen tussen de klassementsrenners na de tweede tijdrit