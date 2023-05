Giro 2023: Dit was etappe 2 naar San Salvo – Italiaanse zege in door valpartij geteisterde finale

Op zondag 7 mei vond de eerste rit-in-lijn van deze Giro d’Italia plaats. San Salvo was het toneel voor de eerste krachtmeting tussen de sprinters. Hoe dat is verlopen? WielerFlits praat je helemaal bij.



Op het programma stond – op enkele heuvels in de beginfase na – een vlakke rit in de Abruzzen. Vanuit Teramo trok het peloton langs de Adriatische kust. Onderweg passeerde het de eerste twee gecategoriseerde klimmen van deze ronde, maar niets stond een massasprint in de weg.

Een vluchtformatie met Fransen en Italianen ontstond al snel na het startsein. Paul Lapeira van AG2R Citroën bleek van de avonturiers de beste klimmer te zijn en veroverde zo de bergtrui. Op 34 kilometer van de meet werden de overgebleven drie vluchters ingehaald door het peloton, waarna de sprintploegen zich konden voorbereiden op de ontknoping. In een door een valpartij ontsierde finale bleek Jonathan Milan de snelste te zijn, voor David Dekker.

Lees ook: Giro 2023: Jonathan Milan klopt David Dekker in eerste massasprint, Evenepoel behoudt roze trui

Reacties

Jonathan Milan (1e): “Ik kan het niet geloven, maar ik ben enorm blij. Het is iets geweldigs, maar ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Ik heb gisteren een goede tijdrit gereden en was blij met het resultaat, maar ik had echt niet kunnen bedenken dat ik vandaag zou winnen.” (flashinterview)

“Ik kan het niet geloven, maar ik ben enorm blij. Het is iets geweldigs, maar ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Ik heb gisteren een goede tijdrit gereden en was blij met het resultaat, maar ik had echt niet kunnen bedenken dat ik vandaag zou winnen.” (flashinterview) Remco Evenepoel (roze trui): “Alles ging goed vandaag. We zaten goed van voren en bleven daardoor uit de problemen, maar het was wel een vieze valpartij. Ik zag het naast gebeuren, dus ik weet wie we kunnen aanwijzen als verantwoordelijke voor de crash, maar dat is koers. Het was nochtans geen mooie move. Gelukkig zijn we zelf veilig over de streep gekomen.” (flashinterview)

“Alles ging goed vandaag. We zaten goed van voren en bleven daardoor uit de problemen, maar het was wel een vieze valpartij. Ik zag het naast gebeuren, dus ik weet wie we kunnen aanwijzen als verantwoordelijke voor de crash, maar dat is koers. Het was nochtans geen mooie move. Gelukkig zijn we zelf veilig over de streep gekomen.” (flashinterview) David Dekker (2e): “Ik zat iets verder en moest iets vroeger aangaan, maar het was een heel eerlijke aankomst. Ik heb mij tot nu toe alleen op vandaag gefocust, want dit was een grote kans. Maar mijn uitslag van vandaag geeft vertrouwen. Het kan geen kwaad om het morgen weer te proberen, maar de details van de rit heb ik niet paraat.” (Eurosport)

“Ik zat iets verder en moest iets vroeger aangaan, maar het was een heel eerlijke aankomst. Ik heb mij tot nu toe alleen op vandaag gefocust, want dit was een grote kans. Maar mijn uitslag van vandaag geeft vertrouwen. Het kan geen kwaad om het morgen weer te proberen, maar de details van de rit heb ik niet paraat.” (Eurosport) Kaden Groves (3e): “Er zijn zeker dingen die verbeterd kunnen worden, want ik denk dat we misschien wat te vroeg de sprint aan zijn gegaan. Maar goed, ik heb mee kunnen sprinten, al was het wellicht wat te ver voor mij.” (ploegsite Alpecin-Deceuninck)

“Er zijn zeker dingen die verbeterd kunnen worden, want ik denk dat we misschien wat te vroeg de sprint aan zijn gegaan. Maar goed, ik heb mee kunnen sprinten, al was het wellicht wat te ver voor mij.” (ploegsite Alpecin-Deceuninck) Ploegleiding Jumbo-Visma: “Dit was een etappe die we veilig door moesten komen. Dat is gelukt. We moeten er voor blijven zorgen dat we Primož Roglič goed beschermen. Daar hebben we het veel over gehad en volgens mij hebben de jongens dat vandaag uitstekend gedaan.” (ploegsite Jumbo-Visma)

“Dit was een etappe die we veilig door moesten komen. Dat is gelukt. We moeten er voor blijven zorgen dat we Primož Roglič goed beschermen. Daar hebben we het veel over gehad en volgens mij hebben de jongens dat vandaag uitstekend gedaan.” (ploegsite Jumbo-Visma) Marius Mayrhofer (5e): “Het team heeft geweldig gewerkt en zich aan mij als afmaker gecommitteerd. We waren sterk in de voorbereiding, maar helaas kwamen we achter de crash terecht. Daardoor raakte ik ook achterop en moesten we hard werken om terug te komen. De benen deden pijn toen we terugkwamen, en gezien de omstandigheden denk ik dat vijfde een goed resultaat is.” (ploegsite Team DSM)

Lees ook: Giro 2023: Valpartij met Cavendish, Tusveld en Hoole ontsiert massasprint in San Salvo

Bijzonderheden

In de top-10 van het algemeen klassement is er door de valpartij aardig wat veranderd: Remco Evenepoel behoudt zijn Maglia Rosa, terwijl onder meer Tao Geogeghan Hart, Jay Vine en Brandon McNulty tijdverlies opliepen en wat plekken zakken in de stand. De veelbesproken crash viel namelijk niet binnen de 3-kilometer-regel, omdat deze plaatsvond op 3,4 kilometer van de meet.

Wel is er een nieuwe drager van de bergtrui, want Paul Lapeira heeft vanuit de vlucht zes punten verzameld op de eerste gecategoriseerde klimmen van deze Giro. Dat was precies genoeg om de blauwe trui over te nemen van Tao Geogeghan Hart, die na een fout in de tijdwaarneming vanochtend pas het blauw ontving. Door zijn overtuigende eindsprint mag Jonathan Milan morgen het paars dragen.

De dag van morgen

Lees ook: Giro 2023: Voorbeschouwing etappe 3 naar Melfi – Verraderlijke finale in Potenza