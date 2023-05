Giro 2023: Valpartij met Cavendish, Tusveld en Hoole ontsiert massasprint in San Salvo

De tweede etappe van de Giro d’Italia 2023 is opgeschrikt door een valpartij in volle finale. Er ontstond voorin het peloton een golfbeweging, waarbij renners moesten uitwijken. Daardoor werd er vlak daarachter gevallen en vielen er gaten in het peloton.

Onder meer Mark Cavendish, Martijn Tusveld en Daan Hoole waren betrokken bij de valpartij, die net buiten de borden van de 3 kilometer gebeurden. Dat betekent dat alle betrokkenen de verloren tijd aangesmeerd gaan krijgen in het algemeen klassement. Ook iedereen die indirect door de valpartij tijdverlies oploopt, zal die seconden moeten slikken.

Astana Qazaqstan laat weten dat het goed gaat met Cavendish na de valpartij. Ook heeft Trek-Segafredo laten weten dat Hoole de crash zonder al te veel schade is doorgekomen. Team DSM meldt dat Tusveld zich eerst gaat laten onderzoeken door de medische staf.

