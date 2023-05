Giro 2023: Voorbeschouwing etappe 3 naar Melfi – Verraderlijke finale in Potenza

De derde etappe van de Giro d’Italia is een verraderlijke. Op de laatste twee beklimmingen zullen de klassementsrenners op hun hoede moeten zijn om geen tijd te verliezen. Wie wint er in Melfi? WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

De derde etappe in de Giro d’Italia is de op twee na langste rit in deze ronde. Tussen Vasto en Melfi moeten er 216 kilometers overbrugd worden. Het venijn van de rit zit in de laatste veertig kilometer, met onder meer een beklimming van de derde categorie en een van de vierde categorie. Giro-organisator RCS geeft deze etappe drie van de vijf sterren. Als er al gesprint gaat worden, dan zal dat met een klein pelotonnetje zijn.

De eerste 173 kilometer van de koers zijn nagenoeg vlak en 55 kilometer lang blijft het peloton langs de Adriatische kust, waarna landinwaarts wordt getrokken richting Puglia. Deze regio staat bekend om haar witte dorpen, kegelvormige huisjes, witte stranden en de orechiette-pasta. Heel lang blijven de renners hier, op een bezoek en tussensprint in Foggia na, niet.

Vlak voor de finale van deze rit rijdt het peloton namelijk de regio Basilicata binnen, en begint het wegdek snel te stijgen. Te beginnen met de Valico dei Laghi di Monticchio (6,4 km aan 6,4%) en daarna Valico la Croce (3,1 km aan 6,1%). Gemiddeld ligt het stijgingspercentage hier 15 kilometer lang op 4% gemiddeld, waarbij de eerste klim er een is van derde categorie en de tweede er een van vierde categorie.



Daarna zijn er nog dertig dalende kilometers en een tussensprint in Rionero in Vulture tot de finish in Melfi, een stad die een sleutelrol speelde in de geschiedenis van middeleeuws Italië. In de tiende eeuw werd hier net buiten het centrum een kasteel gebouwd dat diende als strategisch verdedigingsfort voor de regio’s Campanië en Puglia. Dit Castello di Melfi staat er vandaag de dag nog steeds en is tegenwoordig een archeologisch museum.

De laatste keer dat de Giro Melfi aandeed was in 1994, toen Endrio Leoni in de historische straatjes van de Italiaanse stad de zege greep. Leoni deed dat destijds in een massasprint. Of dat nu weer gaat gebeuren, is de vraag.

Officieuze start: 11.45 uur

Officiële start: 12.00 uur

Finish: Tussen 16.55 en 17.30 uur

Afstand: 216 kilometer

Favorieten

In de ritten van zaterdag en zondag konden we het koersverloop wel uittekenen, en waren er geen tot weinig verrassingen. De derde etappe laat zich echter zeer moeilijk voorspellen. Het kan werkelijk alle kanten op richting Melfi, met dank aan de twee beklimmingen die de renners in de (pre)finale krijgen voorgeschoteld. Een sprint met een omvangrijke of kleinere groep, een elitegroepje dat uit de greep blijft van het ‘peloton’ of een geslaagde solo… Het is allemaal mogelijk!

We gaan in deze voorbeschouwing echter uit van een sprint met een flink uitgedunde, maar nog altijd wel aanzienlijke groep. In de derde week van een grote ronde kan een verkeersbrug al voor afscheiding zorgen, maar zo vroeg in een grote ronde zijn de renners nog fris en is het moeilijker om het kaf van het koren te scheiden. De beklimmingen zijn lastig genoeg om de pure sprinters overboord te gooien, maar de sterkere spurters kunnen zeker overleven. En als ze toch moeten lossen, is er na de top van de laatste klim nog voldoende tijd (dertig kilometer) om de scheve situatie weer recht te zetten.

Trek-Segafredo zal deze etappe met rood hebben omcirkeld in hun agenda. De Amerikaanse formatie staat hier zonder klassementsrenner aan de start en hoeft zich dus niet in te houden in de eerste week. De ploeg wil zo veel mogelijk etappes winnen, en de rit van maandag lijkt ons geknipt voor Mads Pedersen. De oersterke Deen komt in een pure massasprint net iets te kort, maar is in een sprint van een grote groep wel levensgevaarlijk. De boodschap is dan ook duidelijk: het is voor Pedersen en Trek-Segafredo zaak om mannen als Fernando Gaviria en Mark Cavendish te lossen op de twee beklimmingen. Bovendien zal hij revanche willen na de gemiste kans van zondag.

Pedersen zelf draait zijn hand niet om voor een beklimming hier en daar, zeker niet omdat er dan nog een vlakke finale wacht van een dertigtal kilometer. De oud-wereldkampioen kan in Melfi, als alles meezit, ook uitstekende zaken doen in de strijd om de paarse puntentrui en een eerste tik uitdelen aan concurrenten als Gaviria en Cavendish. Dat is ook wel nodig, aangezien Pedersen in de tweede etappe helemaal niet aan sprinten toekwam. Mocht Pedersen zich onverhoopt toch niet zo goed voelen in de finale, dan kan Trek-Segafredo altijd nog overschakelen op plan-B: sprinten met Natnael Tesfatsion. De Eritreeër kan na een lastige koers ook snel uit de hoek komen.

In een sprint van een omvangrijke groep is het ook uitkijken naar Kaden Groves. De rappe Aussie heeft zijn overstap naar Alpecin-Deceuninck goed verteerd. Hij won dit seizoen al twee etappes in de Ronde van Catalonië, telkens in een sprint, en won op indrukwekkende wijze een verregende editie van de Volta Limburg Classic. Groves liet in die laatste koers zien dat hij veel meer kan dan alleen sprinten. Echt verrassend is dit overigens niet: in zijn beloftenperiode was de vergelijking met zijn veelzijdige landgenoot Michael Matthews nooit ver weg. Het is aan Groves om maandag te bewijzen dat deze vergelijking hout snijdt. Dan moet hij zijn sprint wel beter timen met zijn ploeg.

Nu we het toch over Michael Matthews hebben: de inmiddels 32-jarige renner is deze Giro de sprinttroef van Jayco AlUla. De Australiër heeft de rit naar Melfi ongetwijfeld ook aangekruist, aangezien het parcours hem op het lijf is geschreven. Matthews is onder de rappe mannen een van de betere klimmers, zo niet de beste klimmer, en zal dus geen angst hebben voor de finale. Matthews zal zijn ploeg ongetwijfeld inzetten om de koers zo hard mogelijk te maken, in de hoop zo zijn snelle concurrenten overboord te gooien. Dan is het vervolgens aan Bling om het af te maken, wat in het verleden toch vaker niet dan wel is gelukt.

Nog een renner die we met stip noteren voor een rit als die naar Melfi, is Magnus Cort. De Deen heeft een zeer goede sprint in de benen, maar we doen Cort ’tecort’ om hem alleen als sprinter te bestempelen. De besnorde Deen kan tijdrijden, klimmen, alleen rijden en aankomen en won in het verleden zelfs semi-bergritten. We hoeven alleen maar terug te denken aan de Tour de France, waar hij al goed was voor enkele straffe wielerstaaltjes. Wie kan winnen in Carcassonne en Megève, moet toch ook zeker kunnen zegevieren in Melfi. Schaar de coureur van EF Education-EasyPost dus maar bij de topfavorieten!

En de Italianen? Die zijn ook verre van kansloos. Soudal Quick-Step hoopt kopman Remco Evenepoel zo goed en zo veilig mogelijk naar de finish te brengen, maar Davide Ballerini krijgt wellicht ook wel de vrijheid om voor de zege te sprinten. De sterke en snelle Italiaan is – in topvorm – in dit soort etappes zeker een renner om in de gaten te houden. Net als de voor Cofidis uitkomende Simone Consonni. De Italiaan is de sprinter van de ploeg en hoopt dit jaar zijn eerste Girozege te boeken. Consonni is zeker niet de snelste van het pak, maar gaat als spurter wel bijzonder goed bergop en krijgt een finale op maat voorgeschoteld.

Na zijn ritzege in San Salvo doen we er toch goed aan om Jonathan Milan op te nemen in onze sterrenverdeling. De beresterke Italiaan was zondag afgetekend de snelste in de eerste echte sprintersrit in deze Giro, maar kan hij het ook na een lastige finale met het nodige klimwerk? Dat is de grote vraag, maar Milan zal nu zeker op een roze wolk koersen. En een renner die bulkt van het zelfvertrouwen, is altijd zeer gevaarlijk. Milan is dan ook onze ultieme joker. Let ook op Marius Mayrhofer van Team DSM, zondag nog vijfde in de sprint.

De Italiaanse ProTeams zullen we veelvuldig in de aanval gaan zien, maar EOLO-Kometa en Green Project-Bardiani CSF-Faizanè mogen zeker hopen op meer. Die eerste ploeg heeft met Vincenzo Albanese een serieuze kanshebber in de gelederen. De 26-jarige Italiaan heeft een sterke sprint in huis, maar kan ook bergop zijn streng trekken. Het is een dodelijke en wellicht winnende combinatie voor de rit naar Melfi. Ook Filippo Fiorelli, die uitkomt voor Green Project-Bardiani CSF-Faizanè, beschikt over de nodige klim- en sprintcapaciteiten. Wees niet verrast, mocht Fiorelli maandag meedoen om de sportieve knikkers.

Voor sprinters als Fernando Gaviria, Niccolò Bonifazio, Alberto Dainese, David Dekker, Pascal Ackermann en zeker Mark Cavendish lijkt de finale toch echt te zwaar. De etappe is dan wel weer een kolfje naar de hand van Andrea Vendrame. De Italiaan van AG2R Citroën zal deze rit zonder meer hebben verkend, en kan met zijn sprint zeer ver komen. In deze voorbeschouwing gaan we dus uit van een sprintscenario, maar dat is natuurlijk geen uitgemaakte zaak. Mocht de koers echt ontploffen in de heuvelzone, dan moeten we natuurlijk ook kijken naar aanvallers, puncheurs en misschien wel echte klimmers.

Twee renners die we toch even willen uitlichten: Patrick Konrad en Diego Ulissi. Deze coureurs zijn zeker in staat om de rit naar Melfi te winnen, mocht er een groepje wegrijden en wegblijven richting de streep. Konrad valt bijna nooit op als renner, maar is de laatste weken toch uitmuntend bezig. Achtste in Luik-Bastenaken-Luik en tweede in Eschborn-Frankfurt: het zijn fraaie uitslagen. Van Ulissi weten we inmiddels perfect wat hij wel en niet kan. De Italiaan mag zich wel een specialist in het heuvelwerk noemen, en zal zijn vizier hebben gericht op de rit naar Melfi. Kan Ulissi maandag zijn negende ritzege in de Giro boeken?

Andere renners om in de gaten te houden, mocht de rit toch niet uitdraaien op een sprint, zijn aanvallers/puncheurs als Stefano Oldani en Kristian Sbaragli (Alpecin-Deceuninck), Samuele Battistella en Luis León Sánchez (Astana Qazaqstan), Lennard Kämna (BORA-hansgrohe), Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost) en Lorenzo Rota (Intermarché-Circus-Wanty).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Mads Pedersen

*** Kaden Groves, Magnus Cort

** Michael Matthews, Simone Consonni, Vincenzo Albanese

* Filippo Fiorelli, Andrea Vendrame, Diego Ulissi, Jonathan Milan

Lees ook: Giro 2023: De deelnemers en rugnummers

Weer en TV

De renners beginnen maandag in bewolkte, maar wel droge omstandigheden aan de derde etappe. Onderweg zullen er echter wel de nodige regenbuien vallen. In de middag is er een neerslagkans van zo’n 80%. Er worden temperaturen van rond de twintig graden Celsius voorspeld. De wind zal geen voorname rol spelen.

Eurosport zendt ook maandag de Giro d’Italia van start tot finish uit. De uitzending begint om 11.30 uur. Daarnaast is de derde rit ook te bekijken in de Belgische huiskamers op de commerciële zender VTM. Zij starten hun uitzending vanaf 14.10 uur.