Giro 2023: Overschakelen op plan-B? Cima Coppi nog altijd bedolven onder flink pak sneeuw

Heel wat wielrenners kijken nu al reikhalzend uit naar de dertiende etappe van de Giro d’Italia, als de karavaan een uitstapje maakt naar Zwitserland. Onderweg volgen met de Col du Grand Saint-Bernard en Croix de Couer twee loodzware beklimmingen, al gooien de sneeuwgoden wellicht roet in het eten.

Enkele Giro-beklimmingen liggen nu namelijk nog bedekt onder een flink pak sneeuw. Zo ook de Col du Grand Saint-Bernard, die tijdens de dertiende etappe naar Crans-Montana beklommen moet worden. De Col du Grand Saint-Bernard staat gelijk aan 34 kilometer klimmen aan 5,5%, voert de renners naar een hoogte van liefst 2.469 meter en is daarmee de Cima Coppi (hoogste punt) van de Giro d’Italia 2023.

Op recente beelden is echter te zien dat de beklimming nu nog bedolven ligt onder een dik pak sneeuw. Sneeuwruimers proberen de col berijdbaar te maken, maar onder de huidige omstandigheden lijkt het niet mogelijk om de Col du Grand Saint-Bernard tot de top te beklimmen.

Plan-B: 500 meter minder hoogteverschil

“Het probleem is dat het sinds een maand elke dag gesneeuwd heeft op de top”, geeft ex-renner en organisator van de etappe – Steve Morabito – aan in gesprek met de Zwitserse krant Le Nouvelliste. “Het verwijderen van de sneeuw is een hels karwei.” De organisatie heeft echter al gedacht aan een plan-B. “Als het niet mogelijk blijkt om over de top te fietsen, zullen de renners Zwitserland binnenrijden via een tunnel”, aldus Morabito.

“Ook in 2006 is het zo gegaan. Maar onze droom is nog steeds dat het peloton tussen de sneeuwmuren naar boven rijdt.” Van een afgelasting van de etappe is zeker geen sprake. “In geen geval. Als de tunnel gebruikt wordt, zal de etappe gewoon zeven kilometer korter zijn en zo’n 500 meter minder hoogteverschil hebben.”

Things are looking bad for stage 13 of the Giro. 😪 Two weeks away, the snow still hasn’t been cleared on the Swiss side of Col du Grand Saint-Bernard (Cima Coppi, 2472m) and more is expected to fall next week. The risk of avalanche will be very high so the race will most likely… pic.twitter.com/G1R4aURnAO

— Mihai Simion (@faustocoppi60) May 6, 2023