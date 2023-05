Remco Evenepoel ontsnapt aan late valpartij in Giro: “Zag het naast mij gebeuren”

Remco Evenepoel is ternauwernood ontsnapt aan de valpartij in de finale van de tweede etappe van de Giro d’Italia. De wereldkampioen en drager van de roze trui zat goed geplaatst toen er, ruim drie kilometer voor de meet, hard gevallen werd. “Ik zag het naast mij gebeuren”, vertelt hij na afloop in het flashinterview.

“Alles ging goed vandaag. We zaten goed van voren en bleven daardoor uit de problemen, maar het was wel een vieze valpartij”, doelt de kopman van Soudal Quick-Step op de crash van onder meer Mark Cavendish, Martijn Tusveld en Daan Hoole.

“Ik zag het naast gebeuren, dus ik weet wie we kunnen aanwijzen als verantwoordelijke voor de crash, maar dat is koers. Het was nochtans geen mooie move. Gelukkig zijn we zelf veilig over de streep gekomen”, zegt Evenepoel opgelucht.

Zijn eerste dag in de roze trui beviel hem goed. Hij droeg zelfs roze schoenen op het podium. “Haha, dat was een klein present van onze sponsor voor op het podium. Ik heb ervan genoten. De roze trui dragen is heel speciaal, hier in Italië, en dat betekent echt veel voor mij.”

Lees ook: Giro 2023: Valpartij met Cavendish, Tusveld en Hoole ontsiert massasprint in San Salvo