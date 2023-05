Ploegleiding Jumbo-Visma schrok van val in Giro-finale: “Gelukkig waren we niet betrokken”

Jumbo-Visma bleef in de finale van de tweede etappe uit de problemen, maar het had niet veel gescheeld omdat de veelbesproken valpartij in de buurt van geel-zwarte renners plaatsvond. “De crash vond redelijk voorin plaats. Gelukkig waren we er niet bij betrokken”, zei een geschrokken ploegleider Marc Reef na afloop.

“Het was een rit waarin niets gebeurde, totdat die valpartij ineens plaatsvond”, aldus Reef. “Deze finales zijn altijd hectisch, omdat alle ploegen hun klassementsrenners in veiligheid willen brengen.”

Omdat Jumbo-Visma geen sprinter mee heeft in de Giro, ligt de focus op kopman Primož Roglič. “Dit was een etappe die we veilig door moesten komen. Dat is gelukt. We moeten er voor blijven zorgen dat we Primož goed beschermen. Daar hebben we het veel over gehad en volgens mij hebben de jongens dat vandaag uitstekend gedaan.”

Maandag wordt hetzelfde gevraagd van de Nederlandse ploeg. “We kunnen hier allemaal vertrouwen uit putten, zeker ook richting morgen”, zegt de ploegleider. “Dan gaat het in de finale veel op en af. Op dat moment is het opnieuw belangrijk om met veel pionnen voorin aanwezig te zijn.”

