Giro 2023: McNulty toch niet in het blauw, eerste bergtrui is voor Hart

Brandon McNulty werd na afloop van de openingstijdrit van de Giro d’Italia het podium opgeroepen als de eerste bergkoning in de Italiaanse ronde. De Amerikaan had namelijk de snelste tijd geklokt vanaf het tweede tussenpunt tot aan de finish. Althans, zo leek het. Cyclingnews trok de tijdwaarneming echter al in twijfel en inmiddels is Tao Geoghegan Hart uitgeroepen tot de eerste bergkoning.

De 19,6 kilometer lange tijdrit naar Ortona kende twee tussenpunten. Het eerste tussenpunt volgde na 9,8 kilometer, de andere na 16,8 kilometer. Net zoals de vorige jaren in de Giro d’Italia waren er punten te verdienen voor het bergklassement in de openingstijdrit. Het tweede tussenpunt was belangrijk, want vanaf dat punt begon de Corso Garibaldi (1,2 km aan 5,2%).

Deze keer was het niet alleen de beklimming van de Corso Garibaldi die telde, maar het hele stuk vanaf tussenpunt twee tot aan de finish. Het ging met andere woorden over een stuk van 2,8 kilometer met daarin ook een korte afdaling. Volgens de officiële uitslag van de Giro d’Italia deed McNulty 3 minuten en 51 seconden over dit stuk van 2,8 kilometer, en bleek zo maar liefst twaalf seconden sneller dan de nummer twee.

Tao Geoghegan Hart eigenlijke bergkoning

Dit lijkt echter niet te kloppen, als we afgaan op de laatste berekeningen van Cyclingnews. De website sluit niet uit de coureur van UAE Emirates daadwerkelijk een eindtijd heeft gerealiseerd van 22 minuten en 2 seconden, maar komt tot de conclusie dat de drie afzonderlijke tussentijden niet kloppen en dat Tao Geoghegan Hart de rechtmatige eigenaar is van de blauwe bergtrui.

UAE Team Emirates, de ploeg van McNulty, bevestigde deze ochtend nog aan Cyclingnews dat de Amerikaan wel gewoon in de blauwe trui zal beginnen aan de tweede etappe naar San Salvo. RCS Sport, de organisatie achter de Giro d’Italia, werkt sinds dit jaar samen met een nieuwe partner op het gebied van tijdwaarneming. Tudor, een fabrikant van luxe polshorloges, heeft de rol overgenomen van Tissot.

Update 12.15 uur

Niet Brandon McNulty, maar Tao Geoghegan Hart is de eerste bergkoning in de Giro d’Italia 2023. Dat heeft de organisatie van de Italiaanse ronde inmiddels laten weten. McNulty mocht zaterdag na de tijdrit nog de eerste blauwe trui in ontvangst nemen, maar de tijdwaarneming bleek niet te kloppen.

Hart zal vandaag dus koersen in de blauwe trui, McNulty is nu te herkennen aan de witte jongerentrui. De Amerikaan staat in dit nevenklassement voorlopig derde, maar leider Remco Evenepoel draagt natuurlijk al de roze trui en João Almeida, de nummer twee in de jongerenstand, geeft de voorkeur aan zijn Portugese kampioenstrui.