Jonathan Milan wint rit in zijn allereerste Giro: “Dit had ik niet kunnen bedenken”

In de beslissende massasprint van de tweede Giro d’Italia-etappe won Jonathan Milan in eigen land. “Ik had niet kunnen bedenken dat ik hier zou winnen”, blikte de 22-jarige sprinter van Bahrain Victorious terug op zijn zege in San Salvo.

“Ik kan het niet geloven, maar ik ben enorm blij. Het is iets geweldigs, maar ik heb er eigenlijk geen woorden voor”, aldus de ritwinnaar, die David Dekker en Kaden Groves voorbleef.

Waar Milan zelf verbaasd klinkt over zijn zege, geloofde zijn team vol in hem. “Aan het eind van de etappe bleven mijn teamgenoten controleren om mij in een goede positie te brengen. Ze zeiden dat het goed zou komen.”

In de tijdrit van zaterdag merkte de Italiaan al dat hij goede benen had. “Ik heb een goede tijdrit gereden (hij werd 30ste, red.) en was blij met het resultaat, maar ik had echt niet kunnen bedenken dat ik vandaag zou winnen.”

