Giro 2023: Jonathan Milan klopt David Dekker in eerste massasprint, Evenepoel behoudt roze trui

De eerste massasprint van de Giro d’Italia 2023 is gewonnen door Jonathan Milan. In de straten van San Salvo was de Italiaan van Bahrain Victorious na 202 kilometer de snelste, voor David Dekker (Arkéa-Samsic). De roze trui blijft om de schouders van Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step).

De eerste aanval van de dag was meteen raak. Een groepje van vier man reed weg, met daarbij thuisrijders Mattia Bais (EOLO-Kometa), Stefano Gandin (Corratec) en twee Fransen: Paul Lapeira (AG2R Citroën) en Thomas Champion (Cofidis). Vanuit de verte kwam daarna nog een renner oversteken, in de persoon van Alessandro Verre van Arkéa-Samsic.

Met moeite wist Verre de aansluiting te vinden bij de koplopers, waardoor we een kopgroep van vijf renners kregen in deze eerste rit-in-lijn van de Giro. Het peloton vond het welletjes en liet de aanvallers meteen meer dan vijf minuten wegrijden, waarna Trek-Segafredo, Jayco AlUla, Alpecin-Deceuncinck, Astana Qazaqstan en Movistar zich op kop meldden.

De sprintersploegen lieten het verschil schommelen tussen de twee en drie minuten. De vluchters mochten zich in het middenstuk van de etappe druk maken met de strijd om de bergtrui. Op de Silvi Paese (vierde categorie) smeet Verre met zijn krachten, maar was het Lapeira die voor Champion de punten pakte op de eerste klim van de dag.

Paul Lapeira verovert de bergtrui

Niet lang daarna liet Verre zich terugzakken tot in het peloton, waardoor we vier koplopers overhielden. Het volgende hoogtepunt was de eerste tussensprint, waar de sprinters belangrijke punten konden pakken voor de paarse trui. Fernando Gaviria pakte 4 punten, voor Michael Matthews (3), Mads Pedersen (2) en Filippo Fiorelli (1).

Bij de tweede bergsprint van de dag, de Ripa Teatina, werd het opnieuw een strijd tussen de twee Fransen. Opnieuw was Lapeira de beste, waardoor de AG2R Citroën-renner zich na de finish mocht melden voor de bergtrui. Omdat voor Lapeira de buit binnen was, liet hij ruim 50 kilometer voor de meet lopen toen zijn medevluchters elkaar gingen bestoken met aanvallen.

Nerveuze finale

Het peloton zat Champion, Bais en Gandin echter op de hielen. Een kleine 35 kilometer voor de meet werden zij in de kraag gevat, waarna alle ogen gericht konden worden op de voorbereidingen voor de massasprint. De nervositeit nam wat toe, waardoor ook een kleine valpartij plaatsvond, gelukkig zonder erg.

Een van de redenen van de toegenomen stress was dat ook de klassementsrenners goed van voren gehouden wilden worden. Zo zagen we de treintjes van Remco Evenepoel, Primož Roglič en de mannen van INEOS Grenadiers goed van voren gepositioneerd, tussen en naast alle sprinttreintjes.

Het was dan ook niet gek dat op een kleine vier kilometer van de finish een valpartij vooraan in het peloton plaatsvond. Onder meer Mark Cavendish, Martijn Tusveld en enkele renners van de trein van Mads Pedersen lagen bij de crash, die ook een breuk in het peloton veroorzaakte. De sprintvoorbereiding werd in de kleinere groep wel wat overzichtelijker. Een rotonde zorgde ervoor dat het peloton, vlak voor de vod, op een lang lint getrokken werd.

Milan klopt Dekker en Groves

Alpecin-Deceuninck nam de kop in de laatste kilometer in dienst van Kaden Groves, maar de Australiër kwam te vroeg op kop. Hij werd overklast door een ijzersterke Jonathan Milan, die zijn lange sprint doortrok tot op de streep en zo de etappe won voor David Dekker. Groves werd nog wel derde, voor Arne Marit. Favorieten als Pascal Ackermann, Fernando Gaviria en Michael Matthews kwamen er niet aan te pas, terwijl Mads Pedersen helemaal geen rol speelde in de finale.

De breuk in het peloton zorgde ook voor problemen bij enkele klassementsrenners. Onder meer Tao Geoghegan Hart zat niet mee en verloor kostbare seconden.