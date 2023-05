David Dekker blij na tweede plaats in Giro-sprint: “Heel eerlijke aankomst”

David Dekker verraste met een knappe tweede plaats in de eerste massasprint van de Giro d’Italia 2023. De Nederlander van Arkéa Samsic moest in San Salvo alleen Jonathan Milan voor zich dulden. “Het was een heel eerlijke aankomst voor sprinters”, oordeelde Dekker na afloop bij Eurosport.

De 25-jarige Dekker mag zich na zijn vertrek bij Jumbo-Visma gelijk tonen in een grote ronde bij Arkéa Samsic. Zijn tweede plaats is voor hem een een bevrijding. “Ik heb de afgelopen jaren geleerd dat je blij moet zijn als het goed gaat. Je mag ervan genieten als het heel goed gaat. Dat was nu zo”, lacht hij.

In San Salvo moest Dekker van ver komen. “Het was schuin wind tegen. In een lange rechte lijn kan het dan wat stilvallen, dus daarom was het wachten”, aldus Dekker. “Ik zat iets verder en moest iets vroeger aangaan, maar het was een heel eerlijke aankomst.”

Maandag is er weer een sprinterskans, al liggen er ook twee heuvels redelijk diep in de finale. “Ik heb mij tot nu toe alleen op vandaag gefocust, want dit was een grote kans. Maar mijn uitslag van vandaag geeft vertrouwen. Het kan geen kwaad om het morgen weer te proberen, maar de details van de rit heb ik niet paraat.”

Dekker, zoon van oud-wielrenner Erik Dekker, is blij met zijn kopmanschap bij Arkéa Samsic. “De ploeg is super duidelijk, het is voor mij als het in een sprint eindigt. Iedereen draagt zijn steentje daaraan bij en dat geeft mij als individu superveel vertrouwen.”

