EK wielrennen 2021 in Trentino: Programma en uitslagen

Overzicht

Van woensdag 8 september tot en met zondag 12 september wordt in Trentino het EK wielrennen 2021 verreden. Vorig jaar kon het geplande Europees kampioenschap in Italië niet doorgaan en werd het evenement verplaatst naar Plouay. Dit keer is Trento wel aan de beurt. WielerFlits zet het programma en de uitslagen op een rij.

Programma en uitslagen

Woensdag 8 september 2021

Tijdrit junioren vrouwen, U19 (22,4 km / Trento – Trento)







Start: 09.15 uur

Tijdrit junioren mannen, U19 (22,4 km / Trento – Trento)







Start: 10.45 uur

Ploegentijdrit mixed relay (44,8 km / Trento – Trento)







Start: 14.30 uur

Donderdag 9 september 2021

Tijdrit beloften vrouwen, U23 (22,4 km / Trento – Trento)







Start: 09.15 uur

Tijdrit elite vrouwen (22,4 km / Trento – Trento)







Start: 10.45 uur

Tijdrit beloften mannen, U23 (22,4 km / Trento – Trento)







Start: 14.15 uur

Tijdrit elite mannen (22,4 km / Trento – Trento)







Start: 16.00 uur

Profiel individuele tijdrit EK wielrennen

Vrijdag 10 september 2021

Wegwedstrijd junioren mannen, U19 (107,2 km / Trento – Trento)







Start: 09.10 uur

Finish: tussen 11.35 en 11.50 uur

Wegwedstrijd junioren vrouwen, U19 (67,6 km / Trento – Trento)







Start: 14.00 uur

Finish: tussen 15.35 en 15.50 uur

Wegwedstrijd beloften vrouwen, U23 (80,8 km / Trento – Trento)







Start: 16.10 uur

Finish: tussen 18.05 en 18.20 uur

Zaterdag 11 september 2021

Wegwedstrijd beloften mannen, U23 (133,6 km / Trento – Trento)







Start: 09.10 uur

Finish: tussen 12.05 en 12.25 uur

Wegwedstrijd elite vrouwen (107,2 km / Trento – Trento)







Start: 14.25 uur

Finish: tussen 16.55 en 17.15 uur

Zondag 12 september 2021

Wegwedstrijd elite mannen (179,2 km / Trento – Trento)







Start: 12.45 uur

Finish: tussen 16.40 en 17.05 uur

Profiel wegwedstrijd EK wielrennen voor elite mannen

Andere wegritten gaan over het lokale circuit van 14,8 km, inclusief Povo (3,6 km aan 4,7%)