Belgische dubbelslag bij junioren: Segaert verrast met EK-goud, Uijtdebroeks zilver

Alec Segaert heeft zich gekroond tot Europees kampioen tijdrijden voor junioren. De 18-jarige Belg, normaliter uitkomend voor Gaverzicht-Be Okay, ging vroeg van start in Trentino en zette een tijd op de borden waar niemand meer aan wist te komen. Topfavoriet en landgenoot Cian Uijtdebroeks kwam vijf seconden tekort en moest genoegen nemen met zilver.

Er stond in Trentino geen maat op Alec Segaert. De vroeg startende West-Vlaming was aan het tussenpunt al de snelste met een tijd van 10.16 minuut, een tijd waarop iedereen die daarna kwam zijn tanden stukbeet. Ook zijn landgenoot Cian Uijtdebroeks, die ruim 17 seconden toegaf na tien kilometer en daarmee tweede was halverwege. Daarachter waren de verschillen klein, maar dat was wel op ruim twintig tellen van Segaert.

Uijtdebroeks strandt op vijf seconden

De eindtijd van de coureur uit het West-Vlaamse Lendelede was ook ontzettend scherp: 26.26 minuut was goed voor een gemiddelde snelheid van 50,8 km/h over de 22,4 kilometer. Hij dwong daarmee de concurrentie tot het uiterste. Zijn grootste concurrent was Uijtdebroeks, die in het tweede gedeelte twaalf seconden sneller reed dan Segaert, maar dat was niet genoeg voor de eerste plaats. De aankomende prof van BORA-hansgrohe strandde op vijf seconden van zijn landgenoot.

Achter de twee Belgen wist de Fransman Eddy Le Huitouze naar het brons te rijden. Hij had aan de finish 40 seconden achterstand op de winnaar. Vooraf sprak Segaert de wens uit om een mooie ereplaats te behalen op het EK tijdrijden in de U19-categorie, maar hij keert dus huiswaarts met goud.