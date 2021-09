Sonny Colbrelli verslaat Remco Evenepoel op spectaculair EK wielrennen

Sonny Colbrelli is na een beklijvend duel met Remco Evenepoel de nieuwe Europees kampioen wielrennen geworden. Een uiterst spectaculaire, en ook loodzware wedstrijd in het Italiaanse Trentino draaide na 179 kilometer uit op een tweestrijd tussen beide kemphanen. In de sprint was Colbrelli veruit de betere.

Zware openingsfase

Een vroege vluchtpoging van Harm Vanhoucke (België), Franck Bonnamour, Aurélien Paret-Peintre (Frankrijk) en Antonio Jesús Soto (Spanje) op de grote lus met aardig wat beklimmingen was nog maar de inleiding van een zware openingsfase. Op de Vigo Cavedine-klim volgde een spervuur aan aanvallen van met name Frankrijk en Spanje. De vroege kopgroep kreeg er bijval van onder meer Thibaut Pinot (Frankrijk), Andrea Bagioli (Italië), David De la Cruz, Mikel Landa en Gorka Izagirre (Spanje).

Aan de voet van de steile Monte Bondone was het verschil met het peloton een kleine minuut. Op die klim werd flink aan de boom geschud en kwamen de eerste favorieten uit hun kot. Remco Evenepoel volgde een demarrage van Romain Bardet, maar die aanval hield niet lang stand. Mede door die versnelling waren de verschillen op de top klein. In de afdaling wist Evenepoel toch de aansluiting te maken met de kopgroep, samen met onder meer Matteo Trentin, Marc Hirschi, Diego Ulissi en Victor Campenaerts.

Samensmelting

Grote afwezigen vooraan waren Nederland en Slovenië, maar eenmaal op het lokale circuit – op 100 kilometer (!) van de finish – was er een samensmelting van de voorste favorietengroepen. Bauke Mollema en Koen Bouwman waren de oranjehemden van dienst in dat peloton, dat ongeveer vijftig man groot was. Thuisland was van zins om zeven rondes voor het einde de koers hard te maken op de Povo (3,6 km aan 4,7%). Ulissi, Campenaerts, Stan Dewulf en Nelson Oliveira reden nog weg, maar werden snel weer ingerekend.

Zes rondes voor het einde was het Bardet die versnelde op de klim, maar Campenaerts counterde die aanval. De tijdrijder ontsnapte even later met Mark Padun, Markus Hoelgaard, Matteo Trentin en Tadej Pogacar. Reden voor Frankrijk om te achtervolgen en 60 kilometer voor de meet de koers uit elkaar te laten spatten. Evenepoel, Cosnefroy, Colbrelli, Hermans, Hirschi en Sivakov sloten aan bij Campenaerts, Pogacar, Trentin en Hoelgaard. Daarachter hadden Bardet, Almeida en Padun de slag gemist, evenals een groep met Mollema op een minuut. De Nederlander ging nog wel in de achtervolging met Dewulf.

Bauke Mollema kansloos voor zege

Mollema vocht zich met Campenaerts (gelost uit de kopgroep), Dewulf, Almeida, Bardet en later ook Geschke tot op 20 seconden te komen van de kopgroep, maar de Belgen waren niet van zins om mee te werken. Het leidde tot wat onenigheid op 40 kilometer van de finish en tijdverlies voor de groep-Mollema; drie rondes voor het einde was het verschil 48 seconden tussen de negen leiders en de groep-Mollema. Vooraan was het Ben Hermans die het tempo bepaalde, en mede door het stoorwerk van Campenaerts en Dewulf groeide de voorsprong verder en verder. De winnaar moesten we dus vooraan zoeken.

Remco Evenepoel maakt het verschil

Remco Evenepoel, Ben Hermans, Benoît Cosnefroy, Sonny Colbrelli, Matteo Trentin, Marc Hirschi, Pavel Sivakov, Tadej Pogacar of Markus Hoelgaard ging Europees kampioen worden. Het was de Rus die op de voorlaatste Povo-klim een aanval plaatste, maar de tegenaanval van Evenepoel had meer effect. Alleen Cosnefroy en Colbrelli geraakten met de Belgische topfavoriet over de top. Pogacar, Hirschi en Sivakov kraakten en werden in de afdaling bijgehaald door de andere gelosten. Die groep volgde bij het ingaan van de slotronde op ruim een halve minuut.

In de laatste omloop legde Evenepoel een snoeihard tempo op, dat te veel was voor Cosnefroy. De Fransman werd 11 kilometer voor de meet keihard uit het wiel gereden. Op de Povo zette Evenepoel nog een keer aan, maar een taaie Colbrelli verbeet de pijn en kwam in het wiel van de topfavoriet over de top. Evenepoel moest het daardoor tactisch zien op te lossen tegen de rappe Italiaan.

Sonny Colbrelli zorgt voor volksfeest in Trento

Zes kilometer voor de finish nam Colbrelli dan toch over, maar Evenepoel kon het niet laten om toch de kop te nemen. Hij nam, weliswaar zichtbaar geïrriteerd, de Italiaan mee naar de laatste kilometer en werd daar met overmacht geklopt in de sprint. Colbrelli eiste het goud op en Evenepoel moest genoegen nemen met het zilver. Cosnefroy knokte zich nog naar het brons.

Op de erelijst van het EK wielrennen is Colbrelli de opvolger van Giacomo Nizzolo, die vorig jaar in Plouay de wit-blauwe kampioenstrui wist te veroveren.