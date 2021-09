Ivanchenko pakt EK-goud op tijdrit voor juniores, Uijen grijpt brons

Alena Ivanchenko is in Trentino met overmacht Europees kampioene tijdrijden bij de junioren vrouwen geworden. De Russische, 17 jaar nog maar, was na 22,4 kilometer veruit de snelste. De Duitse Antonia Niedermaier pakte het zilver, terwijl Elise Uijen namens Nederland het brons veroverde.

Alena Ivanchenko was een klasse apart bij de juniores. De 17-jarige Russische, die vroeg in het veld startte, zette na 10,5 kilometer de snelste tussentijd neer (11.19 minuut) en trok die lijn door in het tweede gedeelte. Haar eindtijd van 29.11 minuut was goed voor een gemiddelde snelheid van ruim 46 kilometer per uur.

Aan het tussenpunt bleven alleen de Duitse Antonia Niedermaier en het Nederlandse duo Elise Uijen en Anna van der Meiden binnen de halve minuut van Ivanchenko. Op de terugweg richting Trento wist de Russische haar voorsprong op de concurrentie bijna te verdubbelen. Niedermaier strandde op 32 seconden en Van der Meiden werd op 1.01 minuut gereden.

Uijen raakt Europese titel kwijt, pakt wel brons

De laatste renster op het parcours was Elise Uijen, die vorig jaar in Plouay EK-goud won bij de juniores. Halverwege keek ze aan tegen een achterstand van twintig seconden en dat werd aan de finish een achterstand van 53 seconden. Daarmee pakte Uijen de bronzen medaille en verwees ze Van der Meiden naar de vierde plek.

De enige Belgische deelneemster, Febe Jooris, werd elfde op 2.52 minuut achterstand van de winnares.