Giacomo Nizzolo verkent EK-parcours in Trente: “Veel mogelijkheden”

“Een erg interessant parcours met veel mogelijkheden. Zwaar, maar sprinters die een klim kunnen weerstaan zijn zeker niet kansloos.” Giacomo Nizzolo verkende vast de route van het EK in Trente. Volgens de Europese kampioen kan het een vermakelijke koers worden.

Eigenlijk zou het Europees kampioenschap wielrennen in september al in Trente plaatsvinden. Als gevolg van de coronapandemie besloten de UEC en de Italiaanse organisatie echter de titelstrijd met een jaar vooruit te schuiven naar 8 tot 12 september 2021. In een video geeft Nizzolo alvast een impressie van het parcours, dat de renners krijgen voorgeschoteld. Hij begint zijn tocht bij het wetenschapsmuseum MUSE, waar ook het officiële startsein wordt gegeven. Daarna rijdt hij de aanloop naar de lokale ronde rond Trente, die achtmaal moet worden afgelegd.

De route gaat eerst om de Monte Bondone richting het Gardameer, waarna via een lus terug naar Trente wordt gereden. Vooraleer de renners terugkomen in de universiteitsstad, moeten zij eerst de Candriai nog over. “De klim is uitdagend en biedt kansen voor een aanval van ver”, vertelt de Italiaan. “Nationale ploegen die niets te verliezen hebben, kunnen daar iets proberen om zo de sprinters in de problemen te brengen voor de lokale ronde door Trente. De afdaling is prachtig en winderig met veeleisende, maar ongevaarlijke bochten.”

Uitdagend

Na ruim zeventig kilometer bereiken de renners de lokale ronde. “De beklimming van de Povo kenmerkt de ronde. Die komt acht keer terug, dus de wedstrijd wordt erg uitdagend. Sprinters moeten aanklampen, want er is ruimte voor renners die een sprint willen vermijden. Vanaf de top begint meteen de afdaling naar het centrum van Trento. De laatste kilometer is erg technisch met twee haakse bochten, waarvan de laatste op slechts 250 meter van de streep. En de kasseien vormen een belangrijk obstakel als het regent.”

Nizzolo komt tot de conclusie dat het kampioenschap een erg interessant parcours heeft met veel mogelijkheden. “Zwaar, maar sprinters die een klim kunnen weerstaan zijn zeker niet kansloos. Dit wordt een mooie en vermakelijke wedstrijd om te zien. Veel ploegen kunnen hier iets proberen.”