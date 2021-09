Ellen van Dijk kroont zich tot Europees kampioene na fraaie solo

Ellen van Dijk heeft in de wegkoers voor elite-vrouwen de Europese titel veroverd tijdens het EK wielrennen in Trentino. De Nederlandse renster rondde een solo van 23 kilometer succesvol af, terwijl haar landgenotes Annemiek van Vleuten en Demi Vollering in een elitegroep achter haar de achtervolging lamlegden. Liane Lippert pakte zilver, Rasa Leleivytė brons.

De koers voor elite-vrouwen ging over 107,2 kilometer. De ronde in en rond Trente met steeds de beklimming van de Povo, een klim van 3,6 kilometer aan 4,7%, moest door de rensters acht keer worden afgelegd. Met Annemiek van Vleuten als titelverdedigster aan de start, werd het peloton even voor half drie op gang gebracht. Met Amy Pieters en Marianne Vos stonden nog twee oud-winnaressen van de EK-wegwedstrijd aan het vertrek. Wereldkampioene Anna van der Breggen liet het kampioenschap aan zich voorbijgaan, net als de Britse ploeg.

Duitsland neemt meteen de controle

Al vanaf de start was de nervositeit hoog in het vrouwenpeloton, terwijl de Duitse vrouwen nog in de eerste ronde de controle in handen namen. De ploeg van Lisa Brennauer en Liane Lippert trok het peloton meteen op een lint en het duurde even vooraleer we de eerste aanval konden noteren. Pas in de tweede ronde probeerden de eerste rensters weg te rijden, waarbij vooral de Franse vrouwen zich moeiden. Eerst probeerde Audrey Cordon-Ragot het in de afdaling van de Povo, en daarna haar landgenote Eugénie Duval.

Cordon-Ragot probeerde het dan nog een keer en toen had de Française wat meer succes. Met een gaatje van twintig seconden begon ze aan de derde rondgang. Cordon-Ragot was echter maar alleen en met nog 75 kilometer te rijden werd de renster van Trek-Segafredo weer ingelopen. Frankrijk wilde er een harde koers van maken en de volgende Franse aanval liet niet lang op zich wachten. Achterin het peloton stond de poort al wagenwijd open, waardoor de grote groep snel uitdunde.

In de tweede helft van de derde ronde was het wederom Duval die uit het peloton wegreed en met twintig seconden voorsprong ging ze de vierde omloop in, maar bij de volgende beklimming van de Povo werd de Française weer bijgehaald. Inmiddels meldden ook de Noorse, de Belgische en de Nederlandse vrouwen zich van voren. Op zestig kilometer van de finish zagen we met Sofia Bertizzolo ook de eerste Italiaanse aanval, maar de thuisrijdster kreeg geen ruimte. Ook Ellen van Dijk mocht niet wegrijden.

Van Dijk in een kopgroep met drie vrouwen

Van Dijk kreeg vervolgens tóch een mooi gat, samen met de Italiaanse Soraya Paladin, de Duitse Romy Kasper en de Française Aude Biannic. Achter hen gingen de Poolse Marta Lach en Lourdes Oyarbide (Spanje) in de tegenaanval, terwijl België de achtervolging op de aanvalsters leidde. Na vier van de acht ronden hadden de vier vluchters achttien seconden op de achtervolgers, met het peloton op 35 tellen. Lach zag in de achtervolging Oyarbide afhaken, maar Katrine Aalerud juist de oversteek maken. De Noorse reed vervolgens alleen door.

Met nog 48 kilometer te koersen, in de vijfde ronde, loste Marianne Vos plots uit het peloton. De Nederlandse werd op voorhand bij de belangrijkste kanshebsters gerekend, maar het was niet voor vandaag. Van voren loste Biannic bij Van Dijk, Paladin en Kasper, die inmiddels een minuut waren weggereden bij het peloton. In de zesde ronde ging het van voren te hard voor Kasper op de Povo, waardoor Van Dijk en Paladin samen overbleven. Daarachter namen de Duitse vrouwen de achtervolging weer op zich, en ook België stak een handje toe met Julie Van de Velde.

Vlak voor het ingaan van de voorlaatste ronde probeerde Van Dijk het eens bij Paladin, die er alles aan moest doen om de tijdritspecialiste bij te houden. Bij de doorkomst in Trente was het verschil met het peloton nog 36 seconden. Paladin nam vervolgens toch weer over, ondanks de krachtige versnellingen van Van Dijk. Op de beklimming van de Povo opende de Nederlandse nog eens alle registers, en die versnelling was haar Italiaanse medevluchtster te machtig. Het was toen nog 23 kilometer tot de finish.

Lippert laat de koers ontploffen

Op het moment dat Paladin werd ingelopen, demarreerde Liane Lippert uit het peloton. Die aanval deed de koers ontploffen. Van Vleuten moest het gaatje dichtrijden, en ook Elisa Longo Borghini en Katarzyna Niewiadoma waren mee. Achter de enig overgebleven vluchtster Van Dijk werd een elitegroepje gevormd met Annemiek van Vleuten en Demi Vollering namens Nederland, Marta Cavalli en Elisa Longo Borghini (Italië), Liane Lippert (Duitsland), Katarzyna Niewiadoma (Polen), Marlen Reusser (Zwitserland), Rasa Leleivytė (Litouwen) en Alena Amialiusik (Belarus).

De voorsprong van Van Dijk liep in eerste instantie snel terug tot nog maar een handvol seconden, maar door het storende werk van Van Vleuten kon de renster van Trek-Segafredo weer uitlopen. Met 52 seconden begon ze aan de slotronde. Op de laatste passage van de Povo demarreerde Lippert uit de elitegroep, en Niewiadoma sprong mee. Ook Van Vleuten sloot aan, waardoor de achtervolging weer werd verstoord. Vervolgens probeerde Reusser het, maar weer was het Van Vleuten die het gaatje dichtreed.

Doordat met name Van Vleuten de achtervolging lamlegde, kon Van Dijk weer uitlopen. Na 107,2 kilometer door de regio Trentino stelde de vice-Europese kampioene tijdrijden haar titel in deze wegkoers veilig.