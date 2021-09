EK 2021: Thibau Nys Europees kampioen bij beloften na berenwerk van ploegmaat Van Eetvelt

Thibau Nys is de nieuwe Europees kampioen bij de beloften. Na een enerverende wedstrijd waarin er volop werd aangevallen, slaagden zeven renners er uiteindelijk in om uit handen te blijven uit het peloton. De Belg won daarna met overmacht de sprint voor Filippo Baroncini en Juan Ayuso.



De beloften stonden zaterdagochtend aan het vertrek van de Europese wegwedstrijd. In en rond Trentino had de organisatie een parcours uitgetekend van 132,8 kilometer, met in totaal 2500 hoogtemeters. De torenhoge favoriet in deze categorie was Juan Ayuso. De 18-jarige Spanjaard, die uitkomt voor UAE Emirates, won dit jaar al veel wedstrijden op beloftenniveau, waaronder de Giro d’Italia.

Gesloten koers door aanwezigheid Ayuso

Alle blikken in het peloton waren op hem gericht. En dat zou het toptalent uiteindelijk opbreken. Ayuso ging er namelijk niet met de zege vandoor. Elke keer als het peloton de Povo-klim (3,6 kilometer aan 4,7%) omhoog reed, posteerden de overige renners zich in het wiel van de Spanjaard. Het zorgde lange tijd voor een gesloten koers, waarin we nog aanvallen van Gabriele Benedetti en Erik Fetter konden noteren.

Pas toen de Spaanse ploeg en Ayuso zich passiever opstelde, opende de koers zich. Bijna meteen reed er een groepje weg met Henri Vandenabeele, Felix Engelhardt, Kristjan Hocevar, Savva Novikov, Petr Kelemen en Hugo Page. Er waren op dat moment nog 30 kilometer te rijden.

Van Eetvelt lijkt op weg naar de zege, kleine groep keert terug

Ook zij zouden geen stand houden. Toen zij teruggepakt werden op de voorlaatste Povo-klim, ging Lennert van Eetvelt er vandoor met Edoardo Zambanini en Tobias Bayer. Dat duurde maar even, omdat Van Eetvelt snel nog een keer ten aanval trok. Achter hem volgde zich een groepje achtervolger met Alexandre Balmer, Bayer en Zambanini, maar zij werden snel weer opgeslokt door het peloton. Ondertussen zag het er steeds beter uit voor Van Eetvelt: in de laatste tien kilometer koesterde hij nog altijd een voorsprong van dertig seconden.

Op de laatste klim kwam de aanval van Ayuso dan alsnog. Filippo Zana, Filippo Baroncini, Fetter, Louis Barre en… Thibau Nys waren in staat om te volgen. Het gat op de tweede groep, waar Alex Molenaar, Marijn van den Berg en Stan Van Tricht zich nog bevonden, was echter speelbaar. Zij zouden er echter niet meer bijkomen, onder meer door het berenwerk van Van Eetvelt, die het tempo hoog hield.

Nys Europees kampioen, Van den Berg achtste

Nys bleek in de sprint vervolgens de snelste zijn. De rappe Belg remonteerde in de laatste honderd meters uiteindelijk Baroncini en Ayuso, die het zilver en brons pakten. Marijn van den Berg eindigde uiteindelijk als achtste, op 19 seconden in het pelotonnetje.