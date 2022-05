Dit zijn de tien meest gekozen renners in WielerFlits Ploegleider

Overzicht

WielerFlits geeft sinds vorige week WielerFlits Ploegleider uit. Om je op weg te helpen, kreeg je in onze traditionele Pooltips-video’s al vijf pareltjes cadeau. Maar wil je graag een compleet ander team dan je beste maat, goede college of een verre fietsvriend? Neem dan niet een van de onderste tien renners, want deze zijn in het tactische WielerFlits Ploegleider-spel op donderdagmiddag 5 mei de meest gekozen door alle deelnemers.

Jouw subleague

Wil je het spel nog spannender maken? Speel dan je eigen competitie tegen je vrienden of collega’s in een subleague. Maak je eigen subleague aan of word lid van een bestaande subleague en daag elkaar uit om te bepalen wie de beste Ploegleider is.

Hij geldt als absolute topfavoriet voor de eindzege en zelf loopt hij ook niet voor die rol weg: Richard Carapaz. De 28-jarige klimmer uit Ecuador is de regerend olympische kampioen op de weg. Afgelopen seizoen werd hij derde in de Tour de France, een jaar eerder was hij tweede in de Vuelta a España en in 2019 toverde hij zijn land op een roze wolk, toen hij namens Movistar verrassend de Giro d’Italia op zijn naam zette. Carapaz is de komende drie weken sterk omringd door de rijkste ploeg ter wereld, INEOS Grenadiers. Ruim 2750 spelers hebben hem in hun team.

Mathieu van der Poel staat garant voor spektakel. Maar buiten de openingsritten in Hongarije om, heeft de 27-jarige Nederlander geen concrete doelen voor deze Giro d’Italia. Toch schrikt dat de spelers in WielerFlits Ploegleider niet af, want liefst 2645 spelers hebben de renner van Alpecin-Fenix in hun team opgenomen. Hij is wel wat ‘goedkoper’ dan Carapaz, die als kopman 18 punten kost. Van der Poel heeft in dit spel een waarde van 12 punten. In Ploegleider moet je een team van dertien renners samenstellen met een budget van 100 punten.

Waar Carapaz dus geldt als absolute topfavoriet, zijn er veel uitdagers die jagen op zijn wiel. Een van de voornaamste renners daarvan is João Almeida. Hoewel de Portugees nog altijd pas 23 jaar jong is, geldt hij bij topploeg UAE Emirates wel als kopman. Dat is overigens niet zo gek, want de laatste twee seizoenen deed hij het in de Giro d’Italia voortreffelijk. In het shirt van Deceuninck-Quick-Step reed hij in 2020 nog heel lang in de roze leiderstrui, om uiteindelijk als vierde te eindigen. Vorig jaar werd hij zesde. Bijna 2500 deelnemers kiezen hem.

De vierde meest gekozen renner in WielerFlits Ploegleider is opnieuw een Nederlander. Het gaat om de 22-jarige Thymen Arensman. De jongeling van Team DSM maakte dit jaar al vaker indruk, met Tirreno-Adriatico (zesde in het eindklassement) en de Tour of the Alps (derde) als hoogtepunten. Arensman rijdt deze ronde weliswaar volledig in dienst van zijn kopman Romain Bardet, maar gezien zijn vorm kan hij alsnog ver komen. Met een waarde van slechts twee punten is hij een van de goedkoopste renners van het spel. Dat doorzien ook ruim 1800 deelnemers.

5. Attila Valter

Voor wie de WielerFlits Pooltips heeft gezien, moet het geen verrassing zijn dat ook Attila Valter terugkomt in dit lijstje. De 23-jarige klimmer uit Hongarije zal in de openingsdagen gebrand zijn op een goed succes, maar ook in het verdere verloop van deze Giro kunnen we hem van voren verwachten. Bij Groupama-FDJ is hij de kopman. Een logisch besluit, want Valter droeg vorig jaar al een aantal dagen de roze leiderstrui. Uiteindelijk werd hij veertiende in het eindklassement. Net als Arensman kost hij je slechts twee punten. In bijna 1600 teams komt hij naar voren.

Omdat WielerFlits Ploegleider een stuk tactischer is dan andere spellen, moet je harde keuzes maken. Zowel Carapaz áls Simon Yates (17 punten) opnemen in je team, gaat bijna niet. Het vertrouwen in de Brit is onder de spelers een stuk minder, want nog geen 1500 deelnemers hebben hem opgenomen. Gek, want ook Yates heeft een uitstekend trackrecord in grote rondes. Hij won immers bijna de Giro-editie van 2018 en vorig jaar was hij derde. Daartussenin was hij wel al eens de beste in de Ronde van Spanje. Hij gaat voor het eindpodium.

Jumbo-Visma start in de Giro d’Italia met drie kopmannen. Toch is Tom Dumoulin (11 punten) niet een van de meest geselecteerde renners in dit spel, terwijl ook Sam Oomen (4 punten) niet in de debatten voorkomt. Dat geldt wel voor Tobias Foss. De Noorse kampioen werd vorig jaar negende en heeft een waarde van 8 punten in dit spel. Voor bijna 1300 spelers is hij een uitstekende ‘middenvelder’ in hun team, renners tussen de absolute kopmannen en de ‘opvullers’ in. Het voordeel van Foss is dat hij ook nog in het jongerenklassement meedingt.

Hij was dé sensatie van dit klassieke voorjaar: Biniam Girmay. De inmiddels 22-jarige Eritreeër van Intermarché-Wanty-Gobert gold al als een groot talent, maar na zijn historische zege in Gent-Wevelgem heeft hij zijn naam definitief gevestigd. Met een waarde van slechts 7 punten in Ploegleider, is hij net als Foss uitermate interessant om op te nemen in je team. Girmay is snel aan de meet, met name na een lastige etappe. Daarvan zijn er nog al een aantal in deze Giro. Zelfs een eindzege in het puntenklassement is niet uitgesloten. Bijna 1250 spelers kiezen Bini.

Om WielerFlits Ploegleider goed te managen met het beperkte budget dat je als speler hebt, kun jij je team het beste onderverdelen in drie categorieën: kopmannen, middenvelder en opvullers of lucky shots. Zoals in de WielerFlits Pooltips reeds naar voren kwam, hoort Félix Gall bij die laatste groep. De jonge Oostenrijker is zeer contant in zijn (korte) uitslagen, hij doet mee voor de witte jongerentrui én zijn ploeg AG2R Citroën schuift hem naar voren als kopman. Voor slechts 2 punten is dat een gokje waard. Zo’n 1050 spelers zetten daarop in.

Trek-Segafredo komt met een opvallend sterke klimmersploeg naar Italië. Een renner van die ploeg opnemen kan daarom lonen, want je kunt in WielerFlits Ploegleider ook punten vergaren als teamgenoten van jouw renner het goed doen. Wat dat betreft is Giulio Ciccone een goede keuze, omdat de Italiaan mikt op een goed eindklassement. Maar hij kan ook punten verdienen als Bauke Mollema, Juan Pedro López en Mattias Skjelmose het goed doen. Ciccone is dus iemand die net als Foss en Girmay een goede bouwsteen kan zijn. Bijna 900 spelers kiezen hem.