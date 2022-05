Giro 2022: Onze tips voor jouw WielerFlits Ploegleider-team

Capi squadra! Zit je nog zwaar in dubio hoe jij je team moet indelen in het WielerFlits Ploegleider-spel voor de Giro d’Italia? Geen paniek! Wij helpen je alvast met een paar tips, waarbij een aantal renners de revue passeren die je zeker zou moeten overwegen.

Een grote ronde betekent in menig vriendengroep en op een aantal werkvloeren dat het weer tijd is voor een pronostiek! Zweet jij peentjes om je beste vriend te verslaan of wil je voorkomen dat je onwetende collega er deze Giro wéér met de prijzenpot vandoor gaat? Perfetto! WielerFlits helpt je op weg met vijf tips voor het WielerFlits Ploegleider-spel.

Hoe werkt het precies?

Een uitgebreide beschrijving van de spelregels vind je hier, maar in vogelvlucht zullen we WielerFlits Ploegleider proberen uit te leggen. Eigenlijk is het heel simpel: je krijgt een fictief budget van 100 punten, waarmee je acht basisrenners en vijf reserves moet selecteren. Per etappe mag je één wissel doorvoeren. Omdat de renners in dit spel verhoudingsgewijs veelal duurder zijn dan in andere prono-spellen, moet je tactische keuze maken en vooruitkijken.

Het is ook van belang om de volgorde van je reserves te bepalen. Wanneer een basisrenner afstapt of niet aan de start verschijnt van de volgende rit, stroomt de eerste reserverenner automatisch door naar je basisteam voor de volgende rit. In sommige gevallen kan je dit een wissel besparen. Let op: je behaalt per etappe alleen met de dan acht geldende basisrenners punten. Wint jouw reserverenner net die dag een rit, dan kun je fluiten naar de punten.

Puntentelling

WielerFlits Ploegleider heeft de ritten in de Giro d’Italia onderverdeeld in drie categorieën. Een A-rit is een – op papier – sprintersrit, terwijl een C-rit qua profiel een bergetappe is. Een individuele tijdrit valt ook onder deze laatste categorie. Een B-rit valt dan weer tussen beide categorieën in en kun je aanmerken als een heuvelachtige etappe. Een ploegentijdrit valt ook onder de B-categorie, al zal deze niet plaatsvinden tijdens de komende Ronde van Italië.

Daarnaast kun je ook extra punten verzamelen door ritwinnaars juist te voorspellen. Het algoritme van WielerFlits Ploegleider onthoudt welke renner je voor het laatst hebt ingevuld bij iedere categorie. Vergeet je het een dag in te vullen, dan vult WielerFlits Ploegleider automatisch je laatst ingevulde voorspelling in. Verder zijn er punten te verdienen via leiderstruien, ploeggenoten, eindklassementen en de strijdlustige renner van de dag.



Jouw subleague

Wil je het spel nog spannender maken? Speel dan je eigen competitie tegen je vrienden of collega’s in een subleague. Maak je eigen subleague aan of word lid van een bestaande subleague en daag elkaar uit om te bepalen wie de beste Ploegleider is.

