João Almeida voelt geen druk voor Giro: “Mooie strijd uitvechten met grote blokken”

João Almeida is de uitgesproken kopman van UAE Emirates in de Giro d’Italia. De Portugees werd al eens vierde (2020) en zesde (2021) in de Italiaanse ronde en hoopt nu opnieuw een gooi te doen naar een goed algemeen klassement. “Ik ben blij met mijn vorm en voel geen druk, maar ik voel wel verantwoordelijk voor de hele ploeg”, vertelt hij op de persconferentie in aanloop naar de Giro.

“Ik voel niet veel druk”, gaat Almeida verder. “Ik heb hard gewerkt om hier in mijn beste vorm te staan. Ik zit vol vertrouwen, maar heb ook weer niet te veel vertrouwen. De trainingen zijn goed gegaan en dat was allemaal in opbouw richting dat ene doel. Daar ga ik alles voor geven. Het hoofddoel is het algemeen klassement, maar mijn ploeggenoten mogen zeker hun kans gaan in andere etappes. Ik ben de eerste die zegt dat zij hun eigen kans mogen gaan. Maar het klassement houden we wel in gedachten.”

Vroeg in de roze trui?

Al in de eerste drie dagen in Hongarije liggen er kansen voor Almeida, die met zijn sterke eindschot al kan scoren in de openingsrit. Ook de tijdrit op dag twee ligt hem goed. “Maar die is wel kort, en er zijn veel goede renners hier. Mathieu van der Poel is een goed voorbeeld. Hij kan een goede tijdrit rijden”, aldus de Portugees. “Er is een scenario dat ik na de tijdrit al de roze trui heb. Het is misschien te vroeg om het roze te pakken, maar ik ga er alles aan doen om tijd te pakken op de concurrentie. In dat geval zou ik er toch heel blij mee zijn.”

“We hebben ook een nieuwe tijdritfiets die erg goede cijfers laat zien in de windtunnel. Dat is zeker een voordeel en ik kijk ernaar uit om die fiets voor de eerste keer in koers te gebruiken”, zegt Almeida, die het cliché eruit gooit dat elke bergrit belangrijk is. “In de tweede en de derde week zitten heel zware etappes met ook veel bekende beklimmingen, maar de Etna gaat ook heel belangrijk zijn. Je kan daar de Giro niet winnen, maar wel verliezen. Die gaat dus al cruciaal zijn.”

Balans vinden

Vorig seizoen deelde Almeida bij Deceuninck-Quick-Step het kopmanschap met Remco Evenepoel. Toen reed hij, na het uitvallen van de Belg, een sterke slotweek. Daardoor werd hij nog zesde in het eindklassement. “Elke dag is belangrijk, maar de etappes worden later in de ronde natuurlijk ook steeds belangrijker. Daar moet je een goede balans in zien te vinden, maar ook mentaal moet je altijd aan staan”, laat hij weten aan WielerFlits. “Ik ben blij met deze Giro als ik niet val, als ik niet ziek geraak en als ik voorin eindig. Ik zou natuurlijk graag een etappe winnen, maar dat is en blijft moeilijk.”

De concurrentie kwam ook nog aan bod. Angst voor de andere ploegen heeft hij niet, zegt hij. Jumbo-Visma noemt Almeida helemaal niet als het gaat om de teams die met een brede klimploeg verschijnen. “Bahrain Victorious en INEOS Grenadiers hebben echt sterke ploegen. Zij kunnen de koers bepalen en meerdere kopmannen uitspelen, terwijl wij slechts een troef hebben. Uiteindelijk kan maar een iemand winnen, maar ik denk dat we een mooie strijd gaan uitvechten”, aldus Almeida, die geen vrees heeft voor de vele hoogtemeters de komende weken. “Het wordt een heel veeleisende Giro, maar dat geldt voor iedereen.”