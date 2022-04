Giro 2022: Sam Oomen naast Dumoulin en Foss derde kopman Jumbo-Visma

Sam Oomen is naast Tom Dumoulin en Tobias Foss de kopman van Team Jumbo-Visma voor het algemeen klassement van de Giro d’Italia. Dat laat sportdirecteur Merijn Zeeman weten in gesprek met VeloNews. In eerste instantie waren alleen Dumoulin, eindwinnaar in 2017, en Foss, afgelopen jaar negende, aangewezen als de vooruitgeschoven pionnen.

Voor Oomen, die aan zijn tweede jaar bij Jumbo-Visma bezig is, wordt het zijn vierde deelname aan de Giro d’Italia. In 2018 maakte de 26-jarige renner deel uit van de ploeg van Team Sunweb die Dumoulin naar de tweede plaats in het klassement hielp. Zelf eindigde hij negende in het klassement. In 2019 haalde de Nederlander de finish niet en in 2020 eindigde hij 21e, terwijl zijn ploegmaats Jai Hindley en Wilco Kelderman naar het podium reden.

Oomen is aan een degelijk seizoen bezig. In februari begon hij met de Ronde van Valencia aan het nieuwe jaar. Na drie dagen stond hij op de elfde plaats in het klassement, tot Jumbo-Visma zich vanwege enkele positieve coronatests terugtrok uit de wedstrijd. Daarna reed Oomen ook het tweeluik Ardèche-Drôme. In maart wist hij zich op te werken naar de tiende plek in het eindklassement van de Ronde van Catalonië. Afgelopen weekend was hij 32e in Luik-Bastenaken-Luik.

‘Vertrouwen dat Dumoulin het goed zal doen’

In de Giro mag Oomen nu het kopmanschap delen met Foss en Dumoulin. Voor Dumoulin wordt het zijn eerste deelname sinds de editie van 2019, toen hij al na vijf etappes de strijd moest staken. “Samen met Foss en Oomen zal hij een van de klassementsrenners zijn voor de ploeg. Hij is in Tenerife met de ploeg en het gaat goed. Ik heb er eigenlijk wel vertrouwen in dat hij goed zal doen in de Giro”, aldus sportdirecteur Merijn Zeeman.

Zeeman wil Dumoulin niet te veel druk opleggen. “Het is altijd beter om verwachtingen thuis te laten. In Nederland verwacht iedereen grote dingen van hem, maar het is zijn eerste grote ronde weer (zijn eerste sinds de Vuelta a España 2020, red.) en weer voor het eerst dat hij voor een klassement gaat. Er zijn jongens die nu bewezen hebben dat ze een niveau hoger staan, denk aan João Almeida. Hij is Tom een stap voor, maar ik ben benieuwd wat hij kan.”

Sinds Dumoulin begin vorig seizoen enige tijd afstand nam van de wielersport, ging hij alleen in de Benelux Tour voor een klassement. Daar was hij uiteindelijk negende. “Het is voor ons ook onbekend hoe hij het over drie weken zal doen. We hebben het vorig jaar een keer met hem gedaan maar toen had hij een polsblessure. Hij is een speciale, dat is duidelijk natuurlijk. En dat maakt het allemaal spannend om te zien.”

Underdogrol

Zeeman constateerde dat Dumoulin geen goede seizoensstart had, ondanks een derde plaats in de individuele tijdrit van de UAE Tour. Daarna verliet hij vroegtijdig de Ronde van Catalonië, was hij zesde in de Volta Limburg Classic en dertigste in de Amstel Gold Race. “Eigenlijk begon het goed met die tijdrit maar toen kreeg hij wat rugklachten en daarna kampte hij met corona. Hij wenste een andere start van het jaar maar hij is niet altijd een voorjaarsrenner geweest.”

Jumbo-Visma gaat in mei in een underdogrol aan de Giro beginnen, zegt Zeeman verder. “Maar dat betekent dat we een beetje kunnen gokken en we zullen zien hoe het na de eerste rustdag ervoor staat. Als een van de drie kopmannen echt goed is, gaan we voor die, maar ze zullen allemaal starten als klassementsrenner en dan zien we wel hoe ze presteren.” De Giro begint op vrijdag 6 mei in Boedapest, Hongarije, en duurt tot en met zondag 29 mei.