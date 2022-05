Geduld moet Simon Yates aan Giro-winst helpen: “Wachten tot de koers naar me toekomt”

Interview

Simon Yates begint vrijdag aan zijn vierde opeenvolgende Giro d’Italia. Na zijn imponerende optreden in 2018 (toen hij uiteindelijk door het ijs zakte) en een derde plek vorig jaar, mikt de klimmer van BikeExchange-Jayco nu op eindwinst. “Ik geniet echt van deze race en de Italiaanse atmosfeer in onze ploeg; samen gaan we proberen de Giro te winnen”, vertelt de 29-jarige Brit tijdens de persconferentie voorafgaand aan de drieweekse rittenkoers.

Bauke Mollema noemde de start in Hongarije gisteren een pain in the ass. Hoe kijk jij daarnaar?

“Ik vind het niet erg. Sterker: ik geniet er wel van om nieuwe plekken te ontdekken. Ik was nog nooit in Hongarije geweest, dus dat is altijd nieuw en leuk. Wat betreft de extra reisdag naar Italië: het betekent ook dat we een extra rustdag hebben en daar ben ik altijd blij mee. Voor mij is het niet echt een groot probleem, eerlijk gezegd.”

Je won in de Vuelta Asturias twee ritten, maar daar tussenin verloor je elf minuten. Hoe is je conditie?

“Ik voel me goed. Ik won twee mooie ritten in Spanje en ik had ook een goed gevoel in mijn benen. De tweede dag was mijn eerste blootstelling aan hete weersomstandigheden. In het verleden heb ik vaker problemen gehad om de eerste dag van het jaar als het echt warm was. Ik maak me daarom niet al te veel zorgen. We waren daar om een extra koersprikkel op te doen in functie van de Giro. Dus hoe die conditie is, zullen we snel weten.”

Welke weersomstandigheden heb je dan wel graag, zeker in de laatste week?

“Idealiter zonnig weer, maar niet warmer dan twintig graden (lacht)!”

Hoe vergelijk jij jouw vorm met vorig jaar, toen je ook exact hetzelfde aantal koersdagen voor de Giro reed?

“Dat klopt, maar de voorbereiding was nu wel ietsje anders. Ik ben ziek uitgestapt in de Ronde van Catalonië en dat is toch lang blijven doorzeuren. Daarna had ik echter een erg goed trainingskamp in Andorra en ik ben wat langer op hoogte gebleven in de opbouw naar de Vuelta Asturias. Vorig jaar was dat iets korter, omdat ik de Tour of the Alps als voorbereidingskoers deed. Het is dus iets anders, al hebben we ook weer niet te veel veranderd. Maar mijn waardes zijn goed, zowel in training als in Asturias. Hopelijk kan ik die lijn doortrekken in de Giro.”

Gedurende je carrière heb je in grote rondes wel vaker een slechte dag gehad, zoals je die ook in Asturias had. Hoe ga je die deze Giro voorkomen?

Lacht: “Je moet de wedstrijd zo goed mogelijk managen. Het is een moeilijke vraag om te beantwoorden. Natuurlijk geef ik de voorkeur aan helemaal geen slechte dagen en hoop ik iedere dag op mijn beste benen van het seizoen. Maar helaas werkt onze sport niet zo. We hebben ons op de best mogelijke manier voorbereid, daar heb ik een goed gevoel bij. Ik ben hoopvol gestemd dat mijn conditie geen slechte dagen toelaat.”

Wat heb je de voorbije vier edities geleerd wat je nu meeneemt in je jacht op het roze?

“Het klinkt misschien wat gek, maar dat is vooral het hebben van geduld. Je moet kalm blijven. De koers duurt drie weken. Zie wat er in 2018 met mezelf gebeurde. Maar ook vorig jaar: ik had problemen met mijn hamstrings in de eerste week. Maar uiteindelijk kwam dat toch goed. In de slotweek won ik nog een rit en reed ik mezelf nog naar het eindpodium. Je moet altijd het hele plaatje in je hoofd houden. Eigenlijk moet je wachten tot het moment dat de koers naar jou toekomt.”

Op papier zeggen veel mensen dat Richard Carapaz de topfavoriet is, met João Almeida en jij daar kort onder. Kun jij jezelf daarin vinden?

“Ik weet het niet. Dat moeten jullie als journalisten bepalen, vind ik. Ik denk dat alle renners er naarstig naar uitzien om te starten. Carapaz heeft met INEOS Grenadiers absoluut het sterkste team, hij heeft de koers eerder gewonnen. Dan is het normaal als je hem tot de topfavoriet bestempeld. Maar ik denk dat er veel van ons zijn die competitief zijn. Niet alleen Carapaz, Almeida en ikzelf. Het is een lange wedstrijd. We doen ons best en hopelijk lukt het om op het podium te eindigen.”

Iedereen heeft het wel over jullie en zet daar ook Miguel Ángel López bij. Welke andere namen verwacht jij die je tot op heden weinig hebt gehoord? Tom Dumoulin, bijvoorbeeld?

“Als je naar vorig jaar kijkt, toen won ik de Tour of the Alps. Ik las toen overal dat ik de gedoodverfde favoriet was. Wat ik daarmee wil zeggen: vorige week won Romain Bardet die koers, maar over hem heb ik niets gehoord in de voorbeschouwingen. Hij is ook gewoon een outsider voor de eindzege. Er zijn veel renners zoals hem, die echt goed in vorm zijn. Maar zij vliegen nog wel een beetje onder de radar. Bahrain Victorious komt hier ook met een heel sterk team (Mikel Landa, Pello Bilbao en Wout Poels, red.).”

Jouw ploeg BikeExchange-Jayco zakte deze week naar de cruciale plek achttien op de promotie-degradatie-ranking van de UCI. Brengt dat extra druk met zich mee voor jou, om in deze Giro de broodnodige UCI-punten te rapen?

“Persoonlijk denk ik er niet te veel over na. Als we de best mogelijke resultaten blijven behalen, dan denk ik niet dat we een groot probleem hebben. Al weet je het nooit. Het is alleen wel zo dat onze voornaamste doelen er nog aan komen, terwijl andere teams heel sterk voor de dag kwamen in het voorseizoen en het voorjaar. Maar vanaf nu zouden onze koersen moeten komen. Met dat in ogenschouw, zouden we oké moeten zijn.

Natuurlijk speelt het altijd in je achterhoofd, maar het enige dat we kunnen doen is ons concentreren op het behalen van de beste resultaten. Meer kunnen we toch niet echt doen. We kunnen niet ineens onze hele koersstijl veranderen om maar punten te pakken, terwijl we voorafgaand aan het seizoen onze doelen al hebben bepaald. Bovendien zijn wij een ploeg die maar één doel per keer kunnen uitzetten, we moeten daarin keuzes maken.”

White ziet een aantal opmerkelijke zaken

Naast Yates zat ook ploegleider Matt White aan tafel. Hij ziet Carapaz als topfavoriet en vindt dat INEOS Grenadiers de verantwoordelijkheid in de koers op zich moet nemen. “Wat ik echter interessanter vind: er zijn een aantal teams die klassementsambities hebben én een sprinttrein. Denk aan Team DSM, UAE Emirates en ook Bahrain Victorious. Dat hebben we toch een tijdje niet gezien, om in een grote ronde op twee paarden te wedden. Ik ben best wel nieuwsgierig naar hoe dat gaat, want het is een beetje raar.” Ook als zich de vraag opwerpt welke ritten hij écht lastig vindt, komt hij met een opvallend antwoord. “Niet veel mensen zullen ernaar gekeken hebben, maar de zevende etappe naar Potenza is heel erg verraderlijk”, vindt White. “In die rit zullen de klassementsrenners elkaar misschien niet aanvallen, maar het is wel een van de ritten waarvan het een verrassing gaat zijn hoe zwaar die is in de eerste week. Waarschijnlijk houdt een sterke vlucht daar stand, maar klassementsrenners kunnen daar wel een forse tik krijgen als ze niet goed zijn.”