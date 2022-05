Witte trui geen doel voor Thymen Arensman: “Ben hier om Bardet te helpen”

Thymen Arensman debuteert vrijdag in de Giro d’Italia met maar één doel: kopman Romain Bardet ondersteunen in de strijd om de roze leiderstrui. Met het jongerenklassement, waarvoor hij nog in aanmerking komt, is hij niet bezig. “Dat is totaal geen doel. We zijn hier met Romain voor een goed klassement”, blikt Arensman vooruit.

‘Ik ben heel gemotiveerd om hem te helpen. Wij zijn hier om hem zo dicht mogelijk bij de roze trui te krijgen en de witte trui is dus totaal geen doel”, klikt zijn uitleg.

Door Bardet te helpen hoopt hij ook zichzelf verder te ontwikkelen als ronderenner. “Dat is ook waarom ik hier ben. Ik kan veel van hem leren en ervaring opdoen. Voor mij als jonge renner is het heel zinvol om te leren van iemand met zoveel ervaring. Als ik ooit goed genoeg ben, kan ik in de toekomst misschien zelf voor een eindklassement gaan.”

Arensman is voorlopig aan een uitstekend seizoen bezig. In februari begon hij aan zijn wielerjaar met een zestiende plek in de UAE Tour, in Tirreno-Adriatico eindigde hij als zesde en werd hij in het jongerenklassement tweede achter eindwinnaar Tadej Pogacar. Afgelopen maand reed hij zichzelf opnieuw in de kijker in de Tour of the Alps, waar hij Bardet aan de eindzege hielp. Zelf eindigde hij als derde en was hij de beste in het jongerenklassement.

Hoogtestage

Om zich optimaal voor te bereiden op zijn eerste Giro trok Arensman tweemaal op hoogtestage. “Naar Tenerife, op de Teide. Ik was daar nog nooit geweest. Samen met Romain heb ik daar goed kunnen trainen, en op het tweede kamp sloot ook Chris Hamilton aan.”

“We hebben een goede voorbereiding, ook voor de derde week, want die is loodzwaar. Maar we moeten vooral ook de eerste en tweede week niet onderschatten, met een aantal verraderlijke heuvelritten. Die zijn ook behoorlijk lastig. Er kan veel gebeuren, dus we moeten gefocust blijven en dan zien we wel hoe de benen gaan zijn in de derde week.”