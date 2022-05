Ciccone ziet kansen in Giro: “Achter Carapaz en Yates is het gelijkwaardig”

Giulio Ciccone mikt andermaal op een goed algemeen klassement in de Giro d’Italia. Vorig jaar stond hij er goed voor, tot hij viel en ziek werd. De Italiaan van Trek-Segafredo kende wat moeilijkheden in aanloop naar de Giro, maar zegt klaar te zijn voor de start. “Ik houd van een Giro als deze. Heel zwaar, veeleisend en open”, vertelt hij op de persconferentie.

“De voorbije maand was moeilijk voor mij”, gaat Ciccone verder. “Ik had wat problemen met mijn gezondheid, met een coronabesmetting en bronchitis, dus ik besloot om de Ardennenklassiekers niet te rijden. Ik wilde op hoogte blijven werken en sta hier nu vol vertrouwen. Mijn waarden zijn goed en ik zal het algemeen klassement zeker in de gaten houden. Maar ik wil vooral per dag leven.”

Voor de 27-jarige klimmer is er nog wat werk aan de winkel. “In de eerste week moet mijn conditie nog verbeteren en dan wil ik verder kijken. Mijn instinct zegt dat ik wil aanvallen en daarnaast wil ik niet beïnvloed worden door de constante gedachte aan het klassement”, laat hij weten. “In de eerste negen dagen zitten al veel veeleisende etappes. En na de eerste week zullen al veel dingen duidelijk zijn, maar in de slotweek kan de situatie van de ene op de andere dag veranderen.”

Korte tijdritten

“Ik houd van een Giro als deze. Heel zwaar, veeleisend en open. Het niveau is hoog en ik denk dat Richard Carapaz en Simon Yates als favorieten boven de rest moeten worden gezet. Maar daarachter is het erg gelijkwaardig. Er zijn twee korte tijdritten, dat is in mijn voordeel, maar die moet je niet onderschatten omdat het parcours er wel lastig is”, waarschuwt Ciccone.

De klimploeg van Trek-Segafredo bestaat naast de Italiaan ook uit Bauke Mollema, Juan Pedro López en Matthias Skjelmose Jensen. “Let trouwens op Skjelmose in de eerste week. Hij rijdt zijn eerste grote ronde en is een talentvolle renner. Er zijn veel beklimmingen geschikt voor hem. Ik ben ervan overtuigd dat hij een hoofdrol kan gaan spelen daar”, geeft Ciccone nog een tip mee.