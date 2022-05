Mathieu van der Poel wil Giro uitrijden, maar “puntentrui geen doel”

Interview

Mathieu van der Poel is een van de belangrijkste namen aan de start van de Giro. In een persconferentie in startplaats Boedapest sprak hij de verzamelde pers toe. En was niet bijzonder optimistisch over zijn winstkansen in de openingsetappe, die op een helling eindigt. “Niet vanzelfsprekend om de sprinters daar te lossen”, vertelde hij.

Van der Poel pakte vorig jaar al het geel bij zijn debuut in de Tour. Een roze trui aan zijn collectie toevoegen wordt zijn doel komend weekend. Bij de bookmakers is de dubbele Ronde van Vlaanderen-winnaar ook topfavoriet voor de openingsetappe, maar de kopman van Alpecin-Fenix was na een verkenning iets minder optimistisch.

De rit tussen Boedapest en Visegrád eindigt nochtans op een hellinkje van 5,5 kilometer aan een stijgingspercentage van iets meer dan vier procent. “Die finish is wel degelijk vrij lastig”, beaamt Van der Poel. “Maar het wordt niet vanzelfsprekend om daarop de snelle jongens te lossen. Het wordt zeker niet zo eenvoudig als iedereen denkt.”

Van der Poel begint vrijdag aan zijn tweede grote ronde uit zijn carrière. Zoals hij eerder al aan WielerFlits vertelde, met een tweeledig doel. Enerzijds presteren, maar tezelfdertijd ook sterker worden, want nooit eerder reed hij een rittenkoers van drie weken. Hij blijft bij zijn standpunt dat hij dit jaar zowel de Giro als de Tour wil uitrijden.

Geen voorbereiding op de Tour

“Nee, ik zie deze Ronde van Italië niet als voorbereiding op de Tour de France. Ik heb hier mijn doelen en daar kijk ik naar uit. Het wordt sowieso een mooie ervaring. Ik heb de Giro altijd al een van de leukste wedstrijden van het jaar gevonden, ook al reed ik er nog nooit. Maar ik ben fan van Italië. En ik zag vijf jaar geleden Dumoulin winnen op tv. Cool, was dat.”

“En ja, ik wil deze Ronde van Italië echt uitrijden, maar ik moet ook afwachten hoe mijn lichaam (onder meer doelend op de rug, red.) reageert. Wat dat betreft zijn er toch een aantal vraagtekens. Zoals: hoe verteer ik die derde week? Daarnaast zijn ook de cols in die slotweek voor mij totaal onbekend terrein.”

Sprinten met Mareczko

Van der Poel had het ook nog over de afwezigheid van zijn ploegmaat Tim Merlier, die in extremis forfait moest geven voor deze Giro d’Italia. “Een aderlating”, noemt hij het. “Tim is een van de beste sprinters van de wereld. Ik zou de lead-out doen voor hem. Tim heeft al bewezen etappes in een grote ronde te kunnen winnen. Nu gaan we het proberen met Jakub Mareczko. Of ik zelf aan de puntentrui denk? Neen. Met die gedachte ga ik zeker niet van start.”

Tot slot kreeg Van der Poel een vraag over de tijdrit die zaterdag gepland staat. Als het hem vrijdag niet lukt om het roze te pakken, kan hij zaterdag een nieuwe poging doen. Maar daar heeft hij niet specifiek op gewerkt, zegt hij. “Ik zat deze week een keer op de tijdritfiets. Vorig jaar in de Tour ging dat prima, dus was het geen noodzaak om die positie aan te passen. Misschien moet ik daar toch wat meer werk van maken.”