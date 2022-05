Giro 2022: AG2R Citroën-kopman Felix Gall heeft top-15 als doel

Felix Gall zal de kopman zijn in de Giro d’Italia voor de Franse ploeg AG2R Citroën, dat hebben ze bekendgemaakt toen ze hun volledige selectie de wereld instuurden. Naast Gall zien we onder meer Lilian Calmejane en Nans Peters terug in de selectie.

“Felix (Gall, red.) is de verrassing geweest dit seizoen voor onze ploeg. Hij heeft getoond dat hij een enorm potentieel heeft in rittenkoersen dankzij zijn vermogen om snel te recupereren. Hij zal dan ook onze leider zijn voor het algemeen klassement. Aan de andere kant is dit nog maar zijn eerste Grote Ronde, het zal dus de eerste keer zijn dat hij drie weken aandachtig moet koersen. Top-15 is het doel, afhankelijk van andere kansen is ook een etappezege mogelijk”, lezen we op de website van de ploeg.

Gall, Calmejane, Peters, Andrea Vendrame, Mikaël Chérel, Nicolas Prodhomme, Jaakko Hänninen en Lawrence Naesen. Dat is de volledige selectie van AG2R Citroën voor de Ronde van Italië. “Lawrence (Naesen, red.) kent misschien niet de ideale voorbereiding (Naesen vervangt namelijk de geblesseerde Clément Berthet, red.) voor een Grote Ronde, maar hij zal wel een belangrijke rol hebben om Félix (Gall, red.) te beschermen in de vlakke en nerveuze etappes. Daarnaast zal hij ook de kans krijgen om te sprinten in een aantal etappes.”

Met Peters en Vendrame hebben ze bij AG2R Citroën twee ex-ritwinnaars in hun gelederen. Laatstgenoemde won vorig jaar de twaalfde etappe, Peters won in 2019 de zeventiende rit. Als Fransman Calmejane erin zou slagen om een rit te winnen, komt hij in het rijtje met etappewinnaars in de drie Grote Rondes.