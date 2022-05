Richard Carapaz accepteert favorietenrol in Giro d’Italia: “Wij willen hier winnen”

Richard Carapaz wordt aan alle kanten naar voren geschoven als de topfavoriet om dit jaar de Giro d’Italia te winnen. Vaak wordt hij dan wel in een adem genoemd met Simon Yates, maar de kopman van INEOS Grenadiers steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken: “We zijn erg gefocust op deze Giro. Wij willen hier winnen.”

Op de persconferentie in aanloop naar de Giro-start in Hongarije legt de Ecuadoriaan dat verder uit. “Ik wil graag mijn tweede grote ronde winnen en ik heb goede hoop dat alles goed zal gaan. Mijn voorbereiding is behoorlijk optimaal geweest in Ecuador”, vertelt Carapaz. Zijn laatste koers was de Ronde van Catalonië in maart, waar hij een rit won en tweede werd in het eindklassement.

Dat het parcours van de Giro d’Italia zwaar is, is ook Carapaz niet ontgaan. “Dit jaar zal de wedstrijd nog technischer zijn. De energie moet goed worden verdeeld over de drie weken”, weet hij. “Vanaf de vierde etappe (met finish op de Etna, red.) wordt het echt moeilijk en dan gaan we zien wie de tegenstanders zullen zijn. Het wordt een zware ronde, maar we gaan zeker ons best doen.”

Niet te vergelijken met drie jaar geleden

Voor het eerst sinds zijn Giro-overwinning in 2019, toen nog namens Movistar, is Carapaz terug in de Ronde van Italië. “Je zal een andere Richard zien. Het is niet zoals in 2019, toen ik het kopmanschap moest delen. Nu kom ik meer dan ooit met een superduidelijk doel: om te winnen.”

Mocht Carapaz de eindzege grijpen, dan treedt hij in de voetsporen van Egan Bernal. Zijn Colombiaanse ploeggenoot, die na zwaar blessureleed sinds kort weer in Europa aan het trainen is, kwam hij afgelopen week nog tegen. “Het was erg leuk om Egan weer te zien. Dat is al lang niet meer gebeurd. Je kan aan hem zien dat hij graag terug wil keren en ik hoop hem snel weer in koers te zien.”

Things you love to see… 😍@Eganbernal and @RichardCarapazM back training together today 🙌 pic.twitter.com/jTGrOFCI79 — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) April 30, 2022