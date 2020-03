De alternatieve wielerkalender: Wat is jouw mening? maandag 23 maart 2020 om 20:50

Het wielrennen ligt compleet stil. Een groot deel van de voorjaarsklassiekers en rittenkoersen hoopt later dit kalenderjaar alsnog plaats te vinden. Maar wanneer? Hoe lang mag het seizoen 2020 duren? En welke wedstrijden móeten doorgaan?

Deze stellingen hebben we voorgelegd aan een aantal wielrenners, managers en organisatoren in Nederland en België. Vanaf morgen publiceren we deze interviews, maar eerst zijn we benieuwd naar jouw mening.

Wat is jouw kijk op de alternatieve wielerkalender? Deel je mening in de reacties.