De alternatieve wielerkalender: Hans De Clercq

Het wielrennen ligt compleet stil. Steeds meer organisatoren annuleren hun wedstrijden of stellen ze uit. Een deel van de voorjaarsklassiekers en rittenkoersen hoopt later dit kalenderjaar alsnog plaats te vinden. Maar wanneer? Hoe lang mag het seizoen 2020 duren? En welke wedstrijden móeten doorgaan? WielerFlits polste bij een aantal Belgische en Nederlandse renners, teammanagers en organisatoren. In aflevevering 6: Hans De Clercq (51), organisator van Gent-Wevelgem en ploegleider bij Sport Vlaanderen-Baloise.

Als de Tour doorgaat: is het een optie om de kalender te hervatten met meteen de Tour de France? Of kan dat niet zonder competitie vooraf?

“Ik ben er van overtuigd dat profs van start kunnen in de Tour de France zonder competitie vooraf. Renners hebben vandaag immers veel meer mogelijkheden om zich degelijk voor te bereiden in vergelijking met pakweg twintig of dertig jaar geleden. Maar er mag dan wel geen sprake zijn van ‘competitievervalsing’. Iedereen moet de kans krijgen om zich op dezelfde manier voor te bereiden. Zo kan vandaag in België nog buiten getraind worden, in Spanje bijvoorbeeld kan dat niet. Dat is toch een punt dat we moeten meenemen. Iedereen moet gelijk zijn voor de wet.”

Stel dat de Tour – wegens de grootte van het event – niet doorgaat, maar er wel gekoerst kan worden. Kan je dan in die periode klassiekers afwerken?

“Dat kan, maar ook voor klassiekers zal hetzelfde gelden: laat je publiek langs de kant van de weg toe of niet? Ik denk dat het voor eendagskoersen iets gemakkelijker zal zijn om een volkstoestroom te vermijden. Wij van Gent-Wevelgem bijvoorbeeld hadden zal voorzien om zogenaamde ‘bubbels’ te creëren. Met de politie was al afgesproken dat we Ieper vacuüm zouden trekken. Niemand zou de stad nog in kunnen. Hetzelfde met de Kemmelberg. Dat moet wel mogelijk zijn. Ik kan me voorstellen dat dat voor de Ronde van Vlaanderen, dat meer cruciale punten telt, al iets moeilijker is. Hoe dan ook lijkt me dat voor eendagskoersen toch net iets meer haalbaar dan voor een grote ronde.”

In Frankrijk wordt het seizoen al verlengd tot eind november. Hoe lang mag het wielerjaar volgens jou duren? En moet de UCI rekening houden met de veldritkalender?

“Eind november is echt een uiterste datum. Dat zou dan kunnen in Spanje, Italië of in het zuiden van Frankrijk. Maar al wat meer noordwaarts gaat, wordt moeilijker. Ook niet vergeten dat er twee maanden later alweer wordt gekoerst. Renners die naar Australië moeten, hebben dan wel een zeer korte rustperiode.”

“Wat de combinatie met de veldritkalender betreft… Tja, dit zijn nu eenmaal uitzonderlijke omstandigheden. Er wordt elk jaar al gecrost voor het WK op de weg. En het weekend voor de Omloop Het Nieuwsblad wordt er ook nog in het veld gereden. Mits veel gezond verstand en alles goed te wikken en te wegen, moet dat haalbaar zijn. Zo moet je uiteraard niet de Koppenbergcross laten doorgaan op een dag waarop de Ronde van Vlaanderen zal gereden worden. Dan programmeert de UCI daar dit jaar beter een buitenlandse veldrit.”

Wat is volgens jou de beste plaats op een nieuwe kalender voor de monumenten en voorjaarsklassiekers? En welke rittenkoersen en grote rondes moeten al dan niet ingepast worden?

“Als ik het voor het zeggen zou hebben, dan laat ik geen rittenkoersen meer inhalen. Dit is zo complex om nog te implementeren. Het wordt al moeilijk om een aantal eendagskoersen in te plannen. Meerdaagse wedstrijden zal altijd voor overlappingen zorgen en dat gaat voor conflicten en wrijvingen zorgen. Ik zie het niet gebeuren.”

“Ik twijfel zelfs over het inhalen van de voorjaarskoersen. Wat vóór het wereldkampioenschap nog kan ingehaald worden, lijkt me haalbaar. Maar alles wat na het WK zou komen, is té dicht bij volgend voorjaar. Wat in mei of in juni wordt uitgesteld, kan wel. Maar alles wat het voorjaar betreft – ik spreek nu tegen onze eigen winkel – wordt moeilijk. Als het niet voor het WK kan, dan is het maar een jaartje zonder. Voor alle duidelijkheid: dit is mijn persoonlijke mening. Want ik weet dat er aan gewerkt wordt. En als er een nieuwe kalender komt, zullen wij ook mee instappen. Maar evident wordt het zeker niet.”

Zijn twee monumenten in een en hetzelfde weekend haalbaar voor renners en teams? Bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen op zaterdag en Luik-Bastenaken-Luik op zondag? Of de Ronde van Lombardije in combinatie met Milaan-San Remo?



“Moeilijke vraag. De Ronde van Vlaanderen combineren met Luik-Bastenaken-Luik lijkt me haalbaar omdat dit twee verschillende type wedstrijden zijn. Maar twee zware koersen met eenzelfde deelnemersveld, dat is een moeilijker verhaal. De Ronde van Vlaanderen met Parijs-Roubaix of de E3 Harelbeke bijvoorbeeld, dat zie ik niet zitten. Maar de Ronde met een light-versie van Gent-Wevelgem moet wel kunnen. Net zoals een ingekorte Milaan-San Remo in combinatie met de Strade Bianche. Geloof me, dat wordt een zware evenwichtsoefening. Ik zou het niet graag doen.”

Moet de UCI de startplicht met een minimaal of maximaal aantal renners versoepelen?



“Als de hervormde kalender menselijk blijft, zullen de teams niet te snel in de problemen komen. Maar de UCI mag in deze tijden wel wat soepeler zijn. En ik heb al opgevangen dat dat ook het geval zal zijn. Het gaat hier overigens niet alleen over de renners, maar ook over het personeel en het materiaal. Opletten voor overbelasting is de boodschap.”

