De alternatieve wielerkalender: Bauke Mollema

Het wielrennen ligt compleet stil. Nog steeds zijn er organisatoren die hun koersen uitstellen of annuleren. Een groot deel van de voorjaarsklassiekers en rittenkoersen hoopt later dit kalenderjaar alsnog plaats te vinden. Maar wanneer? Hoe lang mag het seizoen 2020 wel niet duren? En welke wedstrijden móeten doorgaan? WielerFlits polste bij een flink aantal vooraanstaande Belgische en Nederlandse renners, teammanagers en organisatoren. In deze uitgave Bauke Mollema (33) van Trek-Segafredo.

Als de Tour doorgaat: Is het een optie om de kalender te hervatten met meteen de Tour de France? Of kan dat niet zonder competitie vooraf?

“Lichamelijk zou het zeker kunnen. Mits we daarvoor lang genoeg weer buiten kunnen trainen, zou het conditioneel gezien kunnen. Het zou alleen wel heel vreemd aanvoelen. De nervositeit in het peloton zou ook nog hoger zijn dan anders.”

Vrees je een afgelasting van de Tour de France? En zou je dan in de plaats daarvan klassiekers kunnen afwerken in juli?

“Je moet sowieso geen wedstrijden organiseren zolang er nog allemaal landen in lockdown zitten. De volksgezondheid staat op één. Maar ik begin me inmiddels zorgen te maken. De Tour is natuurlijk één groot rondreizend circus. Zelfs als het door zou gaan denk ik dat de regels met betrekking tot gezondheid en fans strenger zullen zijn. Klassiekers in juli? Wellicht eerder haalbaar dan de Tour, maar het zou heel gek aanvoelen.”

In Frankrijk wordt het seizoen al verlengd tot eind november. Hoe lang kan het seizoen volgens jou duren? En moet de UCI rekening houden met de veldritkalender?

“Koersen tot begin november zou goed kunnen. Dat heeft alles met mindset te maken. Niet iedereen begint ook alweer in Down Under. Na het seizoen heb je wel minimaal drie weken rust nodig voordat je de training weer kunt oppakken. Volgens mij kunnen wegwedstrijden en crossen prima tegelijk georganiseerd worden.”

Wat is volgens jou de beste plaats op een nieuwe kalender voor de monumenten en voorjaarsklassiekers? En welke rittenkoersen en grote rondes moeten nog ingepast worden?

“Ik snap dat de UCI voorrang wil geven aan grote rondes en monumenten bij het maken van een nieuwe kalender. Voor de hele wielersport, sponsoren en fans zou dat goed zijn. Een Giro d’Italia of Vuelta a España van twee weken zou ik ook wel zien zitten. Liever drie weken, maar als dat het verschil kan maken tussen de wedstrijden wel/niet door laten gaan en meer ruimte kan creëren voor het inhalen van klassiekers: dan graag! Wedstrijden als Strade Bianche en Milaan-San Remo kun je in het Italiaanse najaar inplannen. Bijvoorbeeld tussen het WK en Lombardije. Vlaanderen en Roubaix zo laat in het seizoen is wel weer een extra risico met het weer. Voor andere rittenkoersen zal waarschijnlijk heel weinig ruimte zijn op de kalender.”

Zijn twee monumenten in een en hetzelfde weekend haalbaar voor renners en teams? Bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen op zaterdag en Luik-Bastenaken-Luik op zondag? Of de Ronde van Lombardije in combinatie met Milaan-San Remo?

“Logistiek moet dat voor ploegen haalbaar zijn. Er zijn ook niet veel renners die beide koersen zouden rijden. Maar je moet monumenten ook niet gaan afraffelen. Vrijdag en zondag koersen lijkt me dan beter.”

Moet de UCI de startplicht met het minimaal aantal renners versoepelen, gezien het feit dat er in het najaar ook zeven renners verplicht zijn te starten in de Tour of Guangxi?

“Dat zijn de maximale aantallen renners. Volgens mij kun je WorldTour-wedstrijden ook nu met minder renners starten. Daar staat een boete van 5.000 Zwitserse Franc per renner op. Ploegen kunnen een driedubbel programma van tijd tot tijd nog wel aan. Ook in het voorjaar heb je dat soms. Meer het zal moeilijk worden in verband met voldoende bussen, campers en auto’s. Voor de wielersport zijn op lange termijn de grote klassiekers veel belangrijker dan een Ronde van Guangxi, met alle respect. Die koersen moeten voorrang hebben. Half oktober twee weken volplannen met de Amstel, Vlaanderen, Roubaix, Luik en Waalse Pijl – en wellicht nog een Vlaamse klassieker – zou toch super zijn!?”