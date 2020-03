De alternatieve wielerkalender: Niki Terpstra

Het wielrennen ligt compleet stil. Nog steeds zijn er organisatoren die hun koersen uitstellen of annuleren. Een groot deel van de voorjaarsklassiekers en rittenkoersen hoopt later dit kalenderjaar alsnog plaats te vinden. Maar wanneer? Hoe lang mag het seizoen 2020 wel niet duren? En welke wedstrijden móeten doorgaan? WielerFlits polste bij een aantal vooraanstaande Belgische en Nederlandse renners, teammanagers en organisatoren. Vandaag is dat Niki Terpstra (35) van Total Direct Energie.

Als de Tour doorgaat: Is het een optie om de kalender te hervatten met meteen de Tour de France? Of kan dat niet zonder competitie vooraf?

“Ja. Weet je, het is een raar jaar. Voor iedereen. Ik kan me niet een persoon in de wereld voorstellen die zich niet hoeft aan te passen. Dus waarom de wielerwereld ook niet? Als de Tour kan doorgaan en het is de eerste koers, dan mogen we misschien nog wel blij zijn.”

Vrees je een afgelasting van de Tour de France? En zou je dan in de plaats daarvan klassiekers kunnen afwerken in juli?

“Kan het doorgaan? Juichen we dan niet te vroeg? We moeten eerst maar zien hoe de situatie dan is. Ik weet ook niet of het verstandig is om dan maar klassiekers te doen. Dat ligt eraan hoe het gesteld is met de veiligheid en wat de situatie op dat moment in de wereld is. Daar heb ik geen verstand van. Over het algemeen is het belangrijk dat de meest interessante koersen in ieder geval ergens dit jaar doorgaan. Het maakt eigenlijk niet uit wanneer dat is. Áls het dit jaar nog gebeurt, zou dat heel mooi zijn.”

“We moeten niet gaan vasthouden aan oude gewoontes. Dat heeft geen zin. De oude wielerwetten dat het ene ding drie weken moet duren en dat die-en-die-wedstrijd plaatsvindt voor de ander, of dat bepaalde koersen niet achter elkaar mogen; die regels moeten we allemaal aan de kant schuiven. Ik vind dat we vanaf nu een compleet nieuwe, aangepaste kalender voor de rest van het jaar moeten maken.”

In Frankrijk wordt het seizoen al verlengd tot eind november. Hoe lang kan het seizoen volgens jou duren? En moet de UCI rekening houden met de veldritkalender?

“Nee. Waarom? Volgens mij kun je beide kalenders ook wel goed combineren.”

Wat is volgens jou de beste plaats op een nieuwe kalender voor de monumenten en voorjaarsklassiekers? En welke rittenkoersen en grote rondes moeten nog ingepast worden?

“Maakt allemaal niet uit, eigenlijk. Als het maar goed verdeeld wordt tussen het moment dat we weer kunnen koersen en het einde van het jaar. Wat betreft de Giro d’Italia: als zij aan drie en een halve week willen vasthouden, wordt het moeilijk. Ik denk dat zij zich zouden moeten aanpassen, net zoals iedereen dat moet. Misschien moet iedere grote ronde zich wel een beetje gaan aanpassen.”

Zijn twee monumenten in een en hetzelfde weekend haalbaar voor renners en teams? Bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen op zaterdag en Luik-Bastenaken-Luik op zondag? Of de Ronde van Lombardije in combinatie met Milaan-San Remo?

“Ja, of met een dag ertussen. Maar je kunt het ook verdelen in een week. Moet alles per se in een weekend? Natuurlijk is dat voor kijkcijfers interessanter. Maar we moeten ook naar het aantal dagen kijken. Hoeveel gaan we er overhouden? Zaterdags en zondags is misschien niet helemaal optimaal, waar wat is dat wel dit jaar? Aan de andere kant: het zijn ‘maar’ vijf monumenten. Hopelijk blijven er genoeg dagen over, zodat we ieder weekend eentje kunnen doen. Dat zou het mooiste zijn.”

En hoezo het weekend van Lombardije? Alsof Lombardije die datum nog wel moet vasthouden. Wat er nu op de kalender staat in het najaar, moeten die koersen hun vaste datum houden? Ik vind dat die ook een nieuwe plek moeten krijgen. Álles moet aanpassen. En niet als je aan het begin van het seizoen zat, dat je alleen dan maar de sjaak bent. Ik denk dat iedereen zich eventjes moet resetten. En daarna eigenlijk met een leeg velletje papier de kalender opnieuw intekenen. Natuurlijk is het voor veel organisatoren makkelijker als ze hun vaste datum houden. Technisch gezien dan. Maar als dat in de praktijk moeilijk blijkt te zijn, dan moeten ze dat ook inslikken. We moeten allemaal een beetje solidair zijn.”

Moet de UCI de startplicht met het minimaal aantal renners versoepelen, gezien het feit dat er in het najaar ook zeven renners verplicht zijn te starten in de Tour of Guangxi?

“Als je minder renners per wedstrijd hoeft op te stellen, zou het betekenen dat ploegen per saldo in meer koersen kunnen starten. Maar het ligt niet altijd aan de coureurs of zoiets mogelijk is. Dat heeft vooral te maken met personeel en materiaal. Met minder renners per koers starten, maakt het niet heel erg veel makkelijker. Ik denk dat je nog eerder andersom moet denken. Iets waar ik geen voorstander van ben, overigens. Maar meer renners per koers is misschien nog wel raadzamer. Je krijgt dan wellicht meer coureurs in competitie. Je kunt zeggen: iedere koers vijf renners en dus kan een ploeg van 25 man in vijf koersen starten. Maar zo werkt het niet. Beide hebben voor- en nadelen. Dus ik weet niet of je daaraan moet gaan hannesen.”

Hoe moet de najaarskalender er volgens jou uitzien? Stem mee in onze poll!