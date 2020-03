De alternatieve wielerkalender: Leo van Vliet

Het wielrennen ligt compleet stil. Steeds meer organisatoren annuleren hun wedstrijden of stellen ze uit. Een groot deel van de voorjaarsklassiekers en rittenkoersen hoopt later dit kalenderjaar alsnog plaats te vinden. Maar wanneer? Hoe lang mag het seizoen 2020 duren? En welke wedstrijden móeten doorgaan? WielerFlits polste bij een aantal Belgische en Nederlandse renners, teammanagers en organisatoren. In de deze aflevering: Leo van Vliet (64), koersdirecteur van de Amstel Gold Race. “Het zijn uitzonderlijke tijden, die verdienen ook uitzonderlijke aanpassingen.”

Als de Tour doorgaat: is het een optie om de kalender te hervatten met meteen de Tour de France? Of kan dat niet zonder competitie vooraf?



“Wanneer je alleen op de hometrainer hebt kunnen trainen, lijkt het mij niet mogelijk om een Tour de France te fietsen. Je moet zeker een maand op de weg kunnen trainen om je voldoende voor te bereiden. Maar de Tour de France kan zich ook aanpassen, zowel in de ritafstand als in de zwaarte. Het zijn momenteel uitzonderlijke tijden, die verdienen ook uitzonderlijke aanpassingen. Een bergetappe met zes cols kan je ook inkorten naar twee cols.”

“Tenzij een organisatie zegt: ik wil mijn koers niet devalueren. Ik zou er niet zo’n moeite mee hebben als we de Amstel Gold Race moeten aanpassen. Als die tweehonderd kilometer moet zijn en we kunnen rijden en weer plezier maken. Waarom niet? Maar eerst moeten we zorgen dat iedereen weer gezond is.”

Stel dat de Tour – wegens de grootte van het event – niet doorgaat, maar er wel gekoerst kan worden. Kan je dan in die periode klassiekers afwerken?

“Het is sterk de vraag of de Tour de France kan doorgaan. Ik vrees er eerlijk gezegd voor. Er zijn landen waar de coronacrisis nu pas gaat beginnen. Ik denk dat het zo extreem erg kan gaat zijn, dat er een hoop zaken niet meer belangrijk gaan zijn. Ook uit respect gaan er zaken niet meer doorgaan. Aan de andere kant komt in China het bedrijfsleven weer een beetje op gang. Klassiekers afwerken in juli is in theorie mogelijk, maar dat zie ik niet snel gebeuren.”

In Frankrijk wordt het seizoen al verlengd tot eind november. Hoe lang mag het wielerjaar volgens jou duren?

“Tot 1 november kan er zeker gekoerst worden. Je kan misschien nog een paar weken langer door gaan, maar dan neemt de kans op slecht weer wel toe. In dat geval moeten wedstrijden misschien wat inkorten. Wanneer renners meer dan vier maanden niet gekoerst hebben, maakt het ze echt niet uit dat de koersen kort op elkaar volgen. ”

Wat is volgens jou de beste plaats op een nieuwe kalender voor de monumenten en voorjaarsklassiekers? En welke rittenkoersen en grote rondes moeten al dan niet ingepast worden?

“Het makkelijkste is een jaar opschuiven, maar dat kost heel veel geld. Voor de ene organisator meer dan voor de ander. De Italianen zijn voorlopig het hardst getroffen. Ik denk niet dat die even sterk in het zadel zitten als de Tour de France, ook financieel gezien niet. Bij het samenstellen van een nieuwe kalender is het ook bekijken welke organisator je dan kan helpen. ”

“De belangrijkste wedstrijden, die ook de meeste kosten maken, moeten als eerste een nieuwe plek op de kalender krijgen. Voor de Italiaanse klassiekers is het simpel: de Ronde van Lombardije (zaterdag 10 oktober, red.) behoudt zijn vaste datum op de kalender, de Strade Bianche gaat naar de woensdag (14 oktober, red.) en dan op zondag wordt Milaan-San Remo (18 oktober, red.) gereden. Dat lijkt me heel simpel. Zet die renners bij elkaar en ze gaan koersen. Die gaan nog zo gretig zijn.”

Zijn twee monumenten in een en hetzelfde weekend haalbaar voor renners en teams? Bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen op zaterdag en Luik-Bastenaken-Luik op zondag? Of de Ronde van Lombardije in combinatie met Milaan-San Remo?



“Nee, dat kan niet, dat is onzin. Wat ik wel zie zitten is donderdag en zondag, maar niet twee dagen op een rij. Tenzij je Luik-Bastenaken-Luik en de Waalse Pijl in één weekend organiseert, maar dan wel met dezelfde renners aan de start in beide wedstrijden. Je zou er een soort tweedaagse van moeten maken. Anders krijg je een heel ongelijk speelveld, waarbij renners één van de twee koersen overslaan.”

Moet de UCI de startplicht met een minimaal of maximaal aantal renners versoepelen?



“Nood breekt wet. Waarom moet je de Amstel Gold Race met zeven rijden? Dat kan ook met zes als er te veel wedstrijden in korte tijd worden gereden. De UCI moet dat mogelijk maken. Zij zijn nu niet leidend, maar kunnen wel faciliteren. Als de renners en organisatoren willen, kan de UCI niet achterblijven.”

