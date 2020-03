De alternatieve wielerkalender: Thomas De Gendt

Het wielrennen ligt compleet stil. Steeds meer organisatoren annuleren hun wedstrijden of stellen ze uit. Een groot deel van de voorjaarsklassiekers en rittenkoersen hoopt later dit kalenderjaar alsnog plaats te vinden. Maar wanneer? Hoe lang mag het seizoen 2020 duren? En welke wedstrijden móeten doorgaan? WielerFlits polste bij een aantal Belgische en Nederlandse renners, teammanagers en organisatoren. In de tweede aflevering: Thomas De Gendt (33) van Lotto Soudal.

Als de Tour doorgaat: is het een optie om de kalender te hervatten met meteen de Tour de France? Of kan dat niet zonder competitie vooraf?

“Persoonlijk vrees ik dat de Tour dit jaar niet doorgaat. Lukt dat wel en is dat de eerste wedstrijd na deze verplichte break, dan is iedereen gelijk voor de wet: niemand zal competitie gehad hebben. Misschien moeten de ritten in de eerste week dan wat ingekort worden om niet té bruusk van start te gaan. Los daarvan zal iedereen ook wel getraind zijn. Ik verwacht dat de lockdown in de meeste landen binnen een aantal weken wel zachtjes aan zal versoepelen.”

Stel dat de Tour – wegens de grootte van het event – niet doorgaat, maar er wel gekoerst kan worden. Kan je dan in die periode klassiekers afwerken?

“De Olympische Spelen staan op de helling, dan wordt het ook moeilijk voor de Tour de France. En als er een komt, wordt het sowieso een light-versie, zonder publiek. Ook klassiekers rijden in deze periode lijkt vroeg. Ik heb er zelf in elk geval niet veel te zoeken. Daarvoor hebben we bij Lotto Soudal specialisten genoeg. Er is ons trouwens nu al duidelijk gemaakt dat elke koers die dit jaar nog verreden wordt, er een is waarin we starten om te winnen. Dat zijn we aan onze sponsors verplicht.”

3. In Frankrijk wordt het seizoen al verlengd tot eind november. Hoe lang mag het wielerjaar volgens jou duren? En moet de UCI rekening houden met de veldritkalender?

“Met onze weersomstandigheden wordt het in België en Nederland niet evident om in november nog te koersen. Maar in landen met een milder klimaat, zoal in Italië en Spanje, kan dat wel. Het voordeel is ook dat wij renners fris zullen zijn. Normaal zijn we half oktober mentaal nogal uitgeblust na een lang seizoen. Nu spreken we maximaal over vier, vijf maanden. Dus tot eind november koersen, vind ik zeker haalbaar. Wat het veldritseizoen betreft… We moeten dingen tegenover elkaar afwegen. De Ronde van Vlaanderen staat volgens mij bijvoorbeeld boven de cross in Gavere, maar een semiklassieker dan weer niet. Het wordt kwestie om goed te spreiden en ook de timing aan te passen. Laat de koers iets vroeger starten, terwijl de cross wat later op de dag begint…”

Wat is volgens jou de beste plaats op een nieuwe kalender voor de monumenten en voorjaarsklassiekers? En welke rittenkoersen en grote rondes moeten al dan niet ingepast worden?

“Het wordt straks wel heel veel. Misschien moeten we vooral de rittenkoersen inkorten. De Vuelta lijkt me zeker haalbaar. Daarnaast ben ik er voorstander van om wedstrijden zoals Tirreno-Adriatico of de rondes van Catalonië of Baskenland af te werken, via een ingekorte versie dan. Als er moet gekozen worden, zou ik eerder die rittenkoersen inplannen dan de Giro d’ Italia nog in te halen. Laten we de Giro dan gewoon volgend jaar van start gaan in Boedapest.”

Zijn twee monumenten in een en hetzelfde weekend haalbaar voor renners en teams? Bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen op zaterdag en Luik-Bastenaken-Luik op zondag? Of de Ronde van Lombardije in combinatie met Milaan-San Remo?



“Ik vind dat wel kunnen, maar ik zou dan kiezen voor de ene op vrijdag en de andere op zondag. Milaan-San Remo is dan wel 300 kilometer, maar kent een rustige aanloop. Als je die op vrijdag laat rijden, is er een dag recuperatie voor wie ook Lombardije wil rijden, voldoende. De Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik hebben een deelnemersveld dat verder uiteen ligt. Een dag tussenin is dan aangewezen voor jongens die paar jongens die toch willen dubbelen. Dan denk ik aan Wellens, Van Avermaet, Nibali of Matthews. Een beetje zoals tijdens een normaal voorjaar de E3 en Gent-Wevelgem op vrijdag en zondag plaatsvinden. Een optie is overigens om de Ronde en Luik-Bastenaken-Luik in augustus af te werken. Die zijn allebei in België.”

Moet de UCI de startplicht met een minimaal of maximaal aantal renners versoepelen?



“Uitzonderingen mogen dit jaar, vind ik. Dat hebben ze in Parijs-Nice ook toegestaan. Ploegen en organisatoren moeten nu beschermd worden. Het kan niet de bedoeling zijn dat sponsors zich terugtrekken. Teams zullen wellicht meermaals op drie fronten actief zijn. Meer is praktisch niet haalbaar, want er is geen team dat meer dan drie bussen heeft. Wel stel ik voor om uitzonderlijk een aantal procontinentale teams extra van start te laten gaan in WorldTourwedstrijden. Dat kan een meerwaarde zijn voor ploegen die het financieel moeilijk krijgen. Iets meer exposure kan bijvoorbeeld interessant zijn om een twijfelende sponsor over de streep trekken.”

