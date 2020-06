Cyclassics Hamburg wordt begin oktober alsnog verreden vrijdag 12 juni 2020 om 15:35

De organisatie van de EuroEyes Cyclassics Hamburg heeft goed nieuws: de WorldTour-koers zal dit jaar alsnog plaatsvinden. De wedstrijd heeft met zaterdag 3 oktober een nieuwe datum gevonden, waardoor er in 2020 toch nog een groot wielerevenement op Duits grondgebied zal worden verreden.

“We zijn ontzettend blij dat het gelukt is, aangezien we in een moeilijke periode zitten”, zo laat de organisatie vandaag weten in een kort persbericht. “We konden eerst al een nieuwe datum vinden voor de Jedermannrennen (de populaire toertocht zal eveneens op 3 oktober plaatsvinden, red.), maar dat is nu dus ook gelukt met de WorldTour-koers.”

“Dit is zeer bemoedigend voor het Duitse wielrennen”, zo klinkt het. De EuroEyes Cyclassics Hamburg zou eigenlijk op 16 augustus worden verreden, maar de organisatie moest met een alternatief plan komen na de uitbraak van de coronacrisis. De Duitse eendagskoers zal nu qua media-aandacht moeten opboksen tegen de BinckBank Tour en de Giro d’Italia.

Vorig jaar schreef Elia Viviani geschiedenis door voor een derde keer de Duitse WorldTour-koers te winnen. Daarmee werd hij alleen recordhouder. De Italiaanse sprinter bleek na ruim tweehonderd kilometer sneller dan Caleb Ewan en Giacomo Nizzolo.