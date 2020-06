Dit zijn de laatste kalenderwijzigingen vrijdag 12 juni 2020 om 16:12

De UCI heeft vandaag nog enkele laatste kalenderwijzigingen doorgevoerd. Zo zal de Ronde van Lombardije al plaatsvinden op zaterdag 15 augustus, terwijl de Tour of Guangxi is verplaatst naar begin november. WielerFlits kijkt nog een keer naar de WorldTour-kalender en zet alles op een rijtje.

We beginnen met de twee Italiaanse monumenten: Milaan-San Remo en de Ronde van Lombardije. De UCI liet vandaag weten dat ‘La Primavera’ – in tegenstelling tot eerdere berichtgeving – gewoon zal plaatsvinden op zaterdag 8 augustus. De Ronde van Lombardije heeft wél een nieuwe plek gekregen op de kalender: van 31 oktober naar 15 augustus.

Op de UCI WorldTour-kalender voor mannen prijkt sinds vandaag een extra koers: de EuroEyes Cyclassics Hamburg. De wedstrijd heeft met zaterdag 3 oktober alsnog een nieuwe datum gevonden, waardoor er in 2020 toch nog een groot wielerevenement op Duits grondgebied zal worden verreden. “Dit is bemoedigend voor het Duitse wielrennen”, aldus de organisatie.

Verder is het opvallend dat de Gree-Tour of Guangxi is verplaatst naar begin november. De Chinese rittenkoers zou aanvankelijk worden verreden van 15 tot en met 20 oktober, maar de wedstrijd zal nu plaatsvinden van 5 tot en met 10 november, ten tijde van de Vuelta a España. Het is de vraag hoeveel renners geïnteresseerd zijn om zo laat nog de trip naar China te maken.

De UCI hoopt – en dat is niet gewijzigd – op 1 augustus te beginnen met het WorldTour-seizoen, als de Toscaanse grindklassieker Strade Bianche op het programma staat. De wielerunie heeft het weekend van 22 en 23 augustus ‘gereserveerd’ voor de nationale kampioenschappen. Het EK wielrennen zal plaatsvinden van 24 tot en met 28 augustus, vlak voor de Tour de France.

Vrouwen

Als we kijken naar de WorldTour-kalender voor vrouwen, dan zien we weinig wijzigingen. De rensters beginnen op 1 augustus aan het atypische seizoen met Strade Bianche. Na de nationale- en Europese kampioenschappen is het tijd voor de Franse wedstrijden GP de Plouay en La Course. Voor het WK wielrennen hebben we nog de Boels Ladies Tour en de Giro Rosa.

De vrouwen die willen deelnemen aan de Tour of Guangxi, zullen nog wat langer moeten wachten. De UCI heeft namelijk besloten om de eendagskoers te verplaatsen van 20 oktober naar 10 november. Dit betekent dat de Tour of Guangxi de laatste WorldTour-wedstrijd van het seizoen is. Eerder ging er al een streep door koersen als de Ladies Tour of Norway en de Zweedse Vårgårda-wedstrijden.

Overige wedstrijden

Op de volledige kalender van de UCI staan ook de nodige andere wedstrijden. Zo begint op 2 juli in Roemenië de vierdaagse Sibiu Cycling Tour. Eind juli koersen de renners – als de gezondheidssituatie het toelaat – ook in Portugal (GP Internacional Torres Vedras-Trofeu Joaquim Agostinho) en Spanje (Vuelta a Burgos). De volledige kalender is hier te zien.

De volledige UCI WorldTour-kalenders voor 2020