Arnaud Démare kent programma in aanloop naar Giro d’Italia

Arnaud Démare herbegint zijn seizoen in Spanje met de Ronde van Burgos, zo heeft zijn ploeg Groupama-FDJ laten weten op social media. De Franse sprinter staat ook na de coronabreak niet aan de start van de Tour de France.

Démare blijft zich wel focussen op de Giro d’Italia. Aanvankelijk was het plan om ook een debuut te maken in de Vuelta a España. Groupama-FDJ rept, gezien de overlap op de kalender, nu met geen woord meer over de Spaanse ronde. Démare zal na de Ronde van Burgos (28 juli-1 augustus) naar Italië reizen voor Milaan-Turijn en Milaan-San Remo.

Na de VOO-Ronde van Wallonië trekt Démare naar zijn thuisland Frankrijk voor de nationale kampioenschappen. De 28-jarige renner zal dit jaar dus niet deelnemen aan de Tour de France, maar rijdt in aanloop naar de Giro wel de nodige koersen in Frankrijk met de Tour du Poitou-Charentes, de GP de Fourmies en Parijs-Chauny.

Küng en Sarreau

Démare zal in aanloop naar de Ronde van Italië ook nog de nodige kilometers malen in de Ronde van Luxemburg. De rappe renner hoopt in de Giro naar dagsucces te sprinten. Vorig jaar was hij de beste in de tiende etappe met aankomst in Modena en leek hij even op weg naar de paarse puntentrui. Démare reed in 2020 al de UAE Tour.

Groupama-FDJ heeft ook de programma’s van hardrijder Stefan Küng en tweede sprinter Marc Sarreau gecommuniceerd. Küng focust zich op de Tour de France en de klassiekers in Italië, België en Frankrijk. Sarreau zal geen grote ronde betwisten, maar mag zich wel bewijzen in enkele prestigieuze rittenkoersen en eendagswedstrijden.

